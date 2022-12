Warum Alexander Thompson & Friends“ für kranke Kinder singen

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Sänger Alexander Thompson wieder ein Konzert für den guten Zweck, präsentiert vom Verein „Sing 4 Charity“. „Alexander Thompson & Friends“ versammelt wieder die laut Organisator besten Musiker aus dem süddeutschen Raum, um für wohltätige Zwecke exklusive Musik zu spielen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr, in der Gemeindehalle in Wört statt. Eine Karte kostet vier Euro, mit denen die diesjährigen Spendenprojekte ermöglicht werden sollen.

Unterstützt werden soll eine Familie aus Kerkingen, die mit ihrem achtjährigen Sohn Felix einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Der Junge habe eine Immunschwächekrankheit, die es nur neunmal auf der Welt gebe, so Thompson. Aus diesem Grund gebe es zu der Krankheit keine Studien, Behandlungsvorgaben oder Erfahrungsberichte.

Der Junge hat vor ein paar Wochen über die DKMS einen Knochenmarkspender gefunden. Jetzt gehe es für ihn darum, dass diese Spende von seinem Körper angenommen wird, was sich bis Mitte Januar entscheiden werde, so Thompson weiter. Die Typisierung über die DKMS habe viel Geld verschlungen. „Die Familie möchte gemeinsam mit uns diese entstandene finanzielle Lücke, zumindest teilweise, schließen und damit anderen Familien die Chance geben, Leben zu retten.“

Ebenso will Thompson die Elterninitiative „Intern 3“ im Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital München unterstützen, die für die Eltern während des Klinik-Aufenthalts ihrer Kinder eine Schlafmöglichkeit zur Verfügung stellt.

„Musik von Menschen für Menschen“ bedeutet laut Thompson eine vielfältige Auswahl musikalischer Genres – eigens interpretiert, von Pop bis Rock-Klassiker der 1960er-Jahre bis heute, gut gespickt mit Weihnachtssongs. „Lassen Sie uns gemeinsam für ein paar Stunden den Alltag vergessen, die Zeit genießen, Erinnerungen schaffen und die besinnliche Zeit einläuten“, sagt der Sänger.