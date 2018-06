Wörter „Wippeltropfen“ sind ein Volltreffer

Die Theatergruppe der Concordia Wört schwebt nach ihrer dritten Theatersaison in der Gemeindehalle auf Wolke sieben. Die drei Aufführungen des Lustspiels „Vorsicht Wippeltropfen“ waren ein durchschlagender Erfolg; das Publikum honorierte die gelungene Inszenierung mit großem Beifall.

Originell auch der Beginn der Veranstaltung. Bevor es auf der Bühne los ging, wurde nämlich erst einmal gesungen: Der Männerchor und der gemischte Chor der Concordia begrüßten die Gäste mit „Jetzt trinke ma no a Viertele“ beziehungsweise mit dem Udo-Jürgens-Schlager „Ich war noch niemals in New York“.

Danach liefen die Akteure auf der Theaterbühne zur Höchstform auf. Darunter auch Simone Uhl, die zum zweiten Mal Regie führte und aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls auch noch die Rolle der Pharmavertreterin Stefanie Schleicher übernehmen musste, die in dem Stück für einigen Wirbel sorgt.

Und zwar in der Praxis des griesgrämigen Dr. Jochen Bräuer (Josef Schmid). Dort arbeitet seit Jahren Mitarbeiterin Pauline Möbius (Sabrina Häbich), die unsterblich in ihren Chef verliebt ist. Was auch den Kollegen in der Praxis, Susanne Fingerhut (Sina Luffler) und Assistenzarzt Dr. Marc Wolke (Volker Höll) nicht verborgen bleibt. Lediglich einer merkt nichts: der Chef.

Beim Geburtstag geht's rund

In dessen Praxis tauchen Unsympathen wie Dr. Winterling (Alexander Köder) auf, der sich vor allem dadurch hervortut, dass er seine Mitarbeiterin Jolande Klein (Christine Hankele) schikaniert. Deutlich angenehmere Zeitgenossen sind da schon der Realschullehrer Gottlieb Maierbach (Alois Linder in seiner 36. Theatersaison in Wört) mit seinen Beinproblemen oder die Postbotin und „Dorfzeitung“ Wilhelmine Traurig (eine Traumrolle für Birgit Regner), die beim Arzt ihre Schweißfüße behandeln lassen möchte.

Das große Finale soll dann allerdings gar nicht in der Praxis steigen, sondern bei der Geburtstagparty von Pauline Möbius. Deren Kollegin Susanne bekommt spitz, dass Pauline von ihrer Tante, einer Wahrsagerin, eine Flasche mit geheimnisvollen „Wippeltropfen“ geerbt hat. Diese Tropfen sollen wahre Wunder bewirken, vor allem sollen sie äußerst enthemmend wirken. Susanne fasst einen folgenreichen Entschluss: Sie mischt die Wundertropfen heimlich in die Geburtstagsbowle. Die Wirkung bleibt nicht aus, verschiedene Paare geraten in Ekstase und Pauline setzt zu einem Beinahe-Striptease an, den ihr Chef Dr. Bräuer, zum Leidwesen seines Assistenzarztes, gerade noch verhindern kann.

Aber die Sache hat trotzdem ihr Gutes: Dr. Bräuer gehen endlich die Augen auf. Er erkennt, welche Perle er in seiner Praxis beschäftigt und macht Pauline einen Heiratsantrag. Ende gut, alles gut!

Am Ende gab es für die durchweg gute schauspielerische Leistung des Ensembles viel Beifall. Einen Sonderapplaus verdiente sich dabei „Postbotin“ Birgit Regner, als sie zum Ende auf Rollschuhen durch die Reihen der Zuschauer sauste und dabei bewusst honorige Persönlichkeiten des Ortes unter den Gästen in der rappelvollen Halle ansteuerte.

Vom Publikum wurde aber auch die Arbeit vom Team hinter den Kulissen honoriert: Manfred Uhl, Tobias Hampel und Simon Lipp hatten eine tolles Bühnenbild kreiert; die Souffleure Marlies Humpf, Harald Salzer und Thorsten Regner leisteten während der Aufführungen ganze Arbeit ebenso wie Carola Thompson, die für die Maske zuständig war. (hbl)