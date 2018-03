Wörter Wehr muss 2017 nur zu drei Einsätzen ausrücken

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wört, Bernhard Grill, hat bei der jüngsten Hauptversammlung am Samstagabend im Feuerwehrgerätehaus positive Jahresbilanz gezogen. Die Wörter Wehr musste 2017 nur zu drei Einsätzen ausrücken. Erfreut zeigte sich der Kommandant aber auch über die hohe Übungsbeteiligung seiner Kameraden und die gewonnenen fünf Neuzugänge für die Wörter Wehr.

Mit aktuell 31 Aktiven sowie 13 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 12 Mann in der Altersabteilung habe man aktuell keine Personalsorgen, stellte Grill in seinem Rechenschaftsbericht fest. Dies sei auf die aktive Kameradschaftspflege, die gute Jugendarbeit und die große öffentliche Präsenz zurückzuführen, unterstrich der Kommandant. Er wies in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Sonderdiensten, wie die Verkehrsüberwachung beim Wörter Straßenfasching oder auch bei kirchlichen oder schulischen Veranstaltungen, hin.

Saur gibt grünes Licht für Neuanschaffungen

Wörts Bürgermeister Thomas Saur dankte danach in seinem Grußwort für das große ehrenamtliche Engagement und lobte zugleich die Schlagkraft der Wörter Wehr. Hier mache sich die gute Ausbildung bezahlt. Damit die Wörter Wehr auch weiterhin den enormen Anforderungen gewachsen ist, lege die Gemeinde und der Gemeinderat größten Wert auf die bestmögliche technische Ausstattung der Wehr, unterstrich Saur mit Nachdruck. Deshalb sei auch die Freigabe der Mittel für Anschaffung der neuen Helme im vergangenen Jahr für den Gemeinderat „eine Selbstverständlichkeit“ gewesen, sagte Saur. Der Bürgermeister gab gleichzeitig grünes Licht für die von Bernhard Grill geforderten Ersatzbeschaffungen für das laufende Jahr. Neben einem neuen Laptop steht zur besseren Hochwasserbekämpfung auch der Kauf einer neuen Tauchpumpe, einer Schmutzwasserpumpe sowie die Beschaffung von Sandsäcken auf dem Wunschzettel der Wörter Wehr. Sauer lobte abschließend noch ausdrücklich die Maschinisten, die in unermüdlicher Arbeit das knapp 30-Jahre alte Tanklöschfahrzeug generalüberholt hatten und so dessen Einsatz für die nächsten Jahre sicherstellen konnten.

Im Anschluss folgten die ebenfalls positiven Berichte des Schriftführers (Steffen Riester), des Kassierers (Klaus Hüttner), der Kassenprüfer, der Altersabteilung (Helmut Wurst) sowie des Jugendwartes (Peter Feeß), ehe Thomas Saur die Entlastung vornahm. Diese fiel einstimmig aus.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Wolfgang Hörmann informierte danach über die geplante Neuordnung bei der Alarmierung, die anstehende Umstellung auf den Digitalfunk und die Problematik bei der Landesfeuerwehrschule.

Weiter animierte Hörmann die Mitglieder der Wörter Wehr dazu, Leistungsabzeichen abzulegen und hierfür Kooperationen mit benachbarten Feuerwehren einzugehen.

Ehrungen und Beförderungen

Vor dem geselligen Teil des Abends wurden in Wört Kameraden geehrt, befördert und neu eingestellt:

Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst erhielten: Hans Jürgen May und Sven Koch.

Andre Grimm und Tobias Schirrle wurden beide zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Harald Schmid ist neuer Oberbrandmeister.

Neu aufgenommen wurden Marco Hüttner, Patrik Kulik, Erik Salzer (Jugendfeuerwehr) sowie Rainer Schwarz und Manuel Stark. (jubl)