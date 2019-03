Wörter Wehr hat neuen Kommandanten

Die Wörter Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Bei der jüngsten Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus wurde Klemens May zum Nachfolger von Bernhard Grill gewählt. Neuer stellvertretender Kommandant ist Peter Feeß.

Der seit 14 Jahren amtierende Kommandant Bernhard Grill betonte in seinem Geschäftsbericht, dass der Wörter Wehr aktuell 34 aktive Feuerwehrkameraden angehören. Das Durchschnittsalter liege bei 40 Jahren. Wie Grill weiter ausführte, habe die Wehr 2018 acht Einsätze absolviert, darunter vier technische Hilfeleistungen und ein Brandeinsatz bei einer Überlandhilfe. Hinzu kamen 19 Übungen. Hier habe die Beteiligung bei „guten 70 Prozent“ gelegen. Sein Dank galt allen Teilnehmern, insbesondere für die Jugendarbeit mit dem Ausbildungsteam Peter Feeß, Elmar Weber, Steffen Rister und Manuel Wolf.

Schriftführer Steffen Rister ließ anschließend die Einsätze des vergangenen Jahres nochmals im Detail Revue passieren, darunter die Hauptübung mit dem DRK-Ortsverband Wört auf dem Gelände der Konrad-Biesalski-Schule.

Kassierer Klaus Hüttner, seit 30 Jahren im Amt, trug seinen Kassenbericht vor. Ihm wurde von Tobias Schirrle und Sven Koch eine tadelose Kassenführung attestiert. Manfred Koch berichtete von der Altersabteilung und Manuel Wolf, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart, berichtete von den Aktivitäten und Übungen seiner siebenköpfigen Jugendfeuerwehr, darunter sechs Buben und ein Mädchen.

Bürgermeister Thomas Saur stellte fest, dass die Wörter Wehr alle Einsätze „ souverän gemeistert“ habe. Er lobte die gute Kameradschaft sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren und dem DRK-Ortsverband. Das funktioniere bestens, freute sich der Wörter Rathauschef. Saur dankte zudem für die gute Arbeit in der 2002 gegründeten Jugendfeuerwehr und für die 14 Jahre währende Amtszeit von Kommandant Bernhard Grill. Auch Kreisbrandmeister Otto Feil dankte in seinem Grußwort Kommandant Bernhard Grill, der in Wört eine gute Arbeit geleistet habe. Die Wörter Wehr könne stolz auf ihre Einsatzbereitschaft und Kameradschaft sein. Otto Feil erwähnte außerdem noch die digitale Alarmierung und den digitalen Funk mit den Worten „Des kriegen wir auch noch hin“. Weiter bat er eindringlich um „eine gewisse Einsatzhygiene nach einem Brandeinsatz“.

Geheime Wahlen

Bei den anstehenden geheimen Wahlen entfielen bei der Wahl des neuen Kommandanten 28 der 29 Stimmen auf Klemens May, der bislang stellvertretender Wörter Kommandant war. Sein neuer Stellvertreter wurde Peter Feeß.

Für fünf Jahre wurden außerdem Harald Schmid, Manfred Hopfensitz, Elmar Weber, Andreas Weidenbacher und Richard Hoch in den Ausschuss gewählt. Manfred Koch wurde als Leiter der Altersabteilung bestätigt, sein Stellvertreter ist Michael Engelhardt. Sven Koch und Tobias Schirrle bleiben Kassenprüfer. Elmar Weber wurde zum neuen Fahnenträger gewählt – als Nachfolger von Paul Höll. Seine Begleiter sind Erik Salzer und Patryk Kulik, Ersatz sind Dominik May und Andreas Hankele. Klaus Hüttner bleibt Kassenwart, Steffen Rister Schriftführer und Elmar Weber sein Stellvertreter. Manfred Hopfensitz bleibt Gerätewart. Harald Schmid ist Zugführer. Gruppenführer sind Volker Höll, Achim May, Andreas Weidenbacher, Andreas Hankele, Richard Hoch, Bernhard Grill und Peter Feeß.

Ehrungen

Klaus Hüttner wurde für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Ehrenzeichen in Gold geehrt. Das neu eingeführte Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Dienst in der aktiven Wehr wurde verliehen an Matthias Eisen, Florian Feil, Andreas Hankele, Volker Höll, Dominik May und Rainer Schwarz.

Einen Geschenkkorb für 30 Jahre im Dienst wurde an Achim May, Harald Schmid, Elmar Weber und Andreas Weidenbacher überreicht.

Ebenfalls einen Geschenkkorb erhielt Paul Höll für 30 Jahre als Fahnenträger und für weitere elf Jahre als Fahnenbegleiter.

Rainer Schwarz wurde zum Oberfeuerwehrmann und Bernhard Grill zum Hauptbrandmeister befördert. Damien Grill und Jonas Tonsch wurden per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen.

Werner Hammer wurde altersbedingt nach 38 Jahren aus dem Dienst der Freiwilligen Feuerwehr verabschiedet.

Alexander Köder und Jürgen Deeg dankten im Namen der DRK-Ortsgruppe mit einem Präsent dem ausscheidenden Kommandanten Bernhard Grill für die 14-jährige hervorragende Zusammenarbeit.