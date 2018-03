Die Versteigerung des zwölf Meter langen Narrenbaums der Wörter Rotachnarren am Faschingsdienstag hat wieder mal einen tollen Betrag eingebracht. Dank vieler Wörter Narren, die sich nicht lumpen ließen, kamen dabei stolze 1100 Euro zusammen. Das Geld soll in diesem Jahr der Krabbelgruppe und Jungschar in Wört zu Gute kommen. Unser Bild zeigt die Vertreter des Wörter Faschingsclubs. Foto: Salzer