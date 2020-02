Wörter Narren läuten heiße Phase des Faschings ein

Mit dem Stellen des Narrenbaums haben die Wörter Narren traditionell die heiße Phase des Faschings eingeläutet – dieses Jahr zum 23. Mal. Das Ereignis wurde erstmals mit einer Narrenbaum-Party nebst Schirmbar auf dem Wörter Dorfplatz gefeiert.

Angeführt von der „Ersten Ritterlichen Hofkapelle zu Wört“ zog der kleine Narrenzug vom „Gässle“ zum Dorfplatz. Dabei brachte die von der Stadt Dinkelsbühl gestiftete mit 14 Meter lange Fichte seine Träger ordentlich ins Schwitzen. Am 8. Februar geschlagen, verwandelten die Wörter Narren den Baum in mühevoller Kleinarbeit zum bis dato längsten Narrenbaum in der Wörter Faschingsgeschichte.

Geschmückt mit den Zunftzeichen der Wörter Narrengruppen, wacht der Baum in den kommenden Tagen über das närrische Treiben an den Ufern der Rotach, ehe er, in kleine Stücke zersägt, am Fastnachtsdienstag wieder für einen guten Zweck versteigert wird.

Begleitet von den Klängen der Wörter Rotachgugga, wurde der Narrenbaum aus Sicherheitsgründen mit technischer Hilfe und äußerst routiniert aufgestellt. Anschließend luden das beheizte Zelt und die Schirmbar zum gemütlichen Teil des Abends ein, und die Wörter Narren feierten den Beginn der heißen Faschingsphase erstmals zu Füßen ihres Narrenbaums auf dem Dorfplatz.