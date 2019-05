Wörter Musikverein wieder in kompletter Besetzung

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Wört im Gasthaus Goldene Rose haben die Verantwortlichen positive Bilanz gezogen.

Besonders erfreulich: Die Vorstandsposten sind mittlerweile wieder alle besetzt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Laengrich gab zunächst der stellvertretende Vorsitzende Stephan Humpf einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Er betonte, dass insbesondere der erste bayerische Abend des Vereins eine „sehr gute Veranstaltung“ gewesen sei, die viel Publikum anlocken konnte. Das Event soll deshalb auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Auch der Kameradschaftsabend und Weihnachtsfeier seien gut besucht gewesen und hätten gezeigt, dass im Verein wieder ein tolles Miteinander herrsche. Weiter zeigte sich Humpf erfreut, dass mit Marco Rothmund ein neuer Schriftführer gefunden werden konnte und der Vorstand des Vereins nun wieder komplett ist.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Humpf als stellvertretender Vorsitzender, wie auch die Kassierer Christian und Marina Wiedemann, die Kapellensprecherin Katrin Piott und die Beisitzer (Aktive und Passive), der Gerätewart und die Kassenprüfer im Amt bestätigt.

Stephan Humpf führte danach weiter aus, dass im Jahr 2018 vier Jugendliche beim Verein begonnen haben, ein Instrument zu lernen. Derzeit seien sieben Jugendliche in Ausbildung, Dies sei „ein wichtiger Punkt für die Zukunft des Vereins“. Ein großes Lob ging in diesem Zuge an die Jugendleiterin Christine Hankele für ihre ausgezeichnete Arbeit. Weiter wurde informiert, dass dem Verein derzeit 20 aktive Musiker angehören sowie 177 fördernde Mitglieder.

Im Jahr 2018 war das Amt des Schriftführers unbesetzt, so dass die Kapellensprecherin Katrin Piott die Protokollführung übernommen hatte und der Versammlung von 24 öffentlichen Auftritten und diversen Veranstaltungen berichten konnte.

Die Kassierer Christian und Marina Wiedemann präsentierten danach den aktuell soliden Kassenstand. Ihnen wurde von den Kassenprüfern eine gute Kassenführung bescheinigt.

In seinem Grußwort führte Bürgermeister Thomas Saur aus, dass die gute Stimmung im Verein „spürbar“ sei und mit 24 öffentlichen Auftritten auch „ein ordentliches Pensum“ absolviert worden sei. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde für das große Engagement und sicherte auch für die Zukunft die Förderung und volle Unterstützung der Gemeinde Wört zu.

Neue Uniformen sollen angeschafft werden

Der Vorsitzende Jürgen Laengrich gab danach noch eine notwendige Änderung der Vereinssatzung aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung bekannt. Diese Änderung wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.

Zum Abschluss bedankte sich Jürgen Laengrich bei allen Amtsinhabern für die geleistete Arbeit, bei der Konrad-Biesalski-Schule und der Grundschule für die gute Zusammenarbeit. Im Hinblick auf das anstehende 50-jährige Bestehen im Jahr 2020 führte er noch aus, dass die Anschaffung neuer Uniformen und eines neuen Schlagzeugs geplant seien.