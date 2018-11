Wört streicht Beiträge fürs letzte Kindergartenjahr

Fürs letzte Kindergarenjahr müssen Eltern in Wört künftig keine Beiträge mehr bezahlen. Dafür fällt das so genannte Baukindergeld in Höhe von 1000 Euro pro Kind ab 1. Januar weg.

Hintergrund dieser Entscheidung ist, das jetzt auch das Land ein Baukindergeld in Höhe von 12 000 Euro, verteilt auf zwölf Jahre, auszahlt. „Eine Doppelung muss nicht sein“, fand Bürgermeister Thomas Saur im Gemeinderat. Das sahen auch die Räte so und entschieden, das gemeindliche Baukindergeld in Höhe von 1000 Euro pro Kind ab kommendem Jahr zu streichen. Bis dahin wird es noch ausgezahlt, wenn entweder ein Haus gebaut, ein Haus erworben oder der entsprechende Antrag bis zum 31. Dezember 2018 gestellt wird.

Statt Baukindergeld gibt es nun ein kostenloses, letztes Kindergartenjahr. Für die Gemeinde bedeutet dies eine ungefähr gleiche finanzielle Belastung wie bisher. Für das Baukindergeld gab Wört im Jahr rund 20 000 Euro aus, die Beiträge fürs letzte Kindergartenjahr summieren sich etwa auf den gleichen Betrag. Ein Rat fragte, was mit Kindern sei, die, aus welchem Grund auch immer, zurückgestellt würden. Bürgermeister Thomas Saur dazu: „Wenn dem so ist, zahlen wir auch zwei Jahre, denn hinter jeder Zurückstellung muss ein triftiger Grund stecken“.