Wört steht an Fasching wieder Kopf

Das kleine Wört gehört unbestritten zu den Faschingshochburgen im Kreis. Auch in diesem Jahr wird im Ort wieder ein gewaltiges Programm geboten. Höhepunkt wird dabei natürlich der Umzug am Sonntag, 3. März, sein. Zu dem Megaevent werden über 80 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmern aus der gesamten Umgebung und auch aus Bayern und darüber hinaus erwartet.

Cheforganisator Harald Salzer freut sich schon jetzt auf den Faschingssonntag. An diesem Tag liegt das Epizentrum des Faschings definitiv in Wört. Ab 13.30 Uhr wird sich hier wieder ein gigantischer närrische Gaudiwurm durch den Ort schlängeln. Zuvor gibt es ein fröhliches Umzugs-Warmup vor dem Rathaus. Nach dem Umzug treffen sich dann alle zur Narrenparty im beheizten Festzelt beim Sportgelände.

Wie Salzer betont, ist „nach dem Fasching praktisch vor dem Fasching“. Das gilt zumindest für ihn selbst und sein Team. Die Vorbereitungen für den diesjährigen Umzug seien bereits unmittelbar nach dem großen Faschingsumzug 2018 losgegangen.

Das Organisationsteam um Harald Salzer hatte alle Hände voll zu tun, um alle Termine unter einen Hut zu bekommen. „Die E-Mails und Telefonate laufen das ganze Jahr über, ebenso die Kontakte über Facebook“, erzählt Salzer.

Neben vielen Fußgruppen wird es beim Wörter Umzug natürlich auch wieder einige Motivwagen zu bestaunen geben. „Uns ist aber nicht nur die Größe und Anzahl der Faschingswagen wichtig. Wir legen in Wört auch sehr viel Wert auf närrische Fuß- und Brauchtumsgruppen. Diese bunte Vielfalt macht unseren Umzug so lebendig“, ist Salzer überzeugt.

Erwartet werden zum Wörter Umzug je nach Wetterlage wieder um die 10 000 Zuschauer. Besucherparkplätze sind genügend vorhanden und ausgeschildert. Die Ortsdurchfahrt von Wört ist am Faschingssonntag ab 11.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Es lohnt also, etwas früher da zu sein. Bestens verpflegt wird man an allen Ecken und Enden sowie in der örtlichen Gastronomie.

Welche Gruppen beim Umzug dabei sind, darüber klären die Ansager Felix Salzer in der Hauptstraße, Harald Salzer am Rathaus und Alexander Köder in der Dinkelsbühler Straße auf. Und das samt dem entsprechenden Schlachtruf.

Die Faschingstermine in Wört:

Mittwoch, 27. Februar, 18.45 Uhr: Guggenkonzert „Guck a Guck“ in der Konrad-Biesalski-Schule. Fünf Guggen nehmen teil.

Donnerstag, 28. Februar, 11.11 Uhr: Absetzung von Bürgermeister Thomas Saur durch die „Schellabogaschnitzler“ am und im Rathaus.

Freitag, 1. März, 20.30 Uhr: Aufstellen des Narrenbaums (der 22.) in der Dorfmitte mit anschließender Party in der Turnhalle Wört. Die Band Dünenrocker spielt Pop- und Rock-Coversongs.

Samstag, 2. März, 14 Uhr: Seniorenfasching mit buntem Programm in der Aula der Konrad-Biesalski-Schule, bei dem Eric Salzer, Konstantin Schiele, Andreas und Bastian Uhl feine Unterhaltungsmusik spielen. Auch die Frauen des Kirchengemeinderats mischen kräftig mit.

Sonntag, 3. März, 10.59 Uhr: Umzugs-Warmup mit DJ Contaxx auf dem Rathausplatz. 13.30 Uhr: Umzugsbeginn mit rund 80 Gruppen aus der gesamten Umgebung (Dauer circa eineinhalb Stunden). Erwartet werden rund 1500 Teilnehmer. Nach dem Umzug ist große Narrenparty im beheizten Partyzelt beim Freizeitgelände.

Dienstag, 5. März, 18 Uhr: Narrenbaumversteigerung am Dorfplatz zugunsten der Demenzgruppe Wört, der Intensivpflege Wört und bedürftiger Wörter Kinder.

Nähere Informationen, etwa zur Umzugsaufstellung, gibt’s im Internet unter der Adresse

www.rotachnarren.de