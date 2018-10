Volles Haus beim Wörter Frauenchor „Viertel vor acht“

In bekannter Formation, jedoch mit neuem Namen hat sich der Wörter Frauenchor „Viertel vor acht“ am vergangenen Samstagabend auf eine aufregende musikalische Reise durch Irland, Schottland und England gemacht.

Die Vorsitzende Andrea May begrüßte eingangs die Gäste zu dem Liederabend unter dem Motto „Grün kariert“ in der vollbesetzten Eventscheune des Landgasthofes „Lustnau“ und führte durch das Programm.

Unter der Leitung von Birgit Lingel eröffnete der Chor in Begleitung von den Musikern Lukas Brenner (Geige), Adi Barsacq (Banjo), Sarah Lingel (Blockflöte) und Stephan Beer (Piano) mit den bekannten Liedern „Greensleeves“ und „Scarborough Fair.“ Ein Wechsel zwischen Instrumentalstücken wie „Cooney’s Reel“ aus Irland oder „The Hundred Pipers“ aus Schottland und gesungenen Stücken wie „Down by the Salley Gardens“ oder dem Folksong „The wraggle taggle gipsie o“ begeisterte das Publikum im Saal. Es kam regelrechte Irish-Pub-Stimmung auf.

Zwischen den Liedvorträgen erheiterten die Sängerinnen ihre Gäste mit einigen lustigen selbst gedichteten Limericks über den Frauenchor.

Mit Titeln wie „Sigh no more ladies“ und dem „Skye Boat Song“ ging es rasant weiter im britischen Programm.

Die Band zeigte ihr großes Können mit den Instrumental Stücken wie „Fiddle time“ oder „Lannigan’s Ball“ bevor der Chor „What shall we do with the drunken sailor“ zum Besten gab.

Für das Finale hatten sich die Wörter Sängerinnen am Samstag etwas Besonderes einfallen lassen und dem englischen Song „Whisky in the Jar“ einen deutschen Text gegeben mit dem Titel „Bei uns im Frauenchor“. Hier kam es zu einer musikalischen Einlage einiger Ehemänner der Sängerinnen.

Der wiederkehrende Refrain konnte vom begeistert zuhörenden Publikum mitgesungen werden, das am Schluss nicht mit Applaus geizte. Und so folgte als Zugabe noch der Song „One Bottle of Beer“, bei dem die mitwirkenden Männer die Bierflaschenbügel knallen lassen durften. Auch die vier mit großer Leidenschaft aufspielenden Musiker boten eine Zugabe.

Vor und nach dem Liederabend konnten die Gäste ihren Hunger mit landestypischen Gerichten wie Shepards Pie oder Irish Stew stillen und ein Guinness oder irischen Whisky probieren.