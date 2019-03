Unternehmen investiert 50 Millionen Euro in Wörter Projekt

Großer Festakt am Freitagvormittag in Wört: Das Unternehmen TE Connectivity hat hier gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen und der gesamten Belegschaft den Spatenstich für eine neue Produktionshalle gefeiert. In der neuen Fabrik sollen Anschlusslösungen für Batteriesysteme in Elektro- sowie Plug-in-Hybridfahrzeugen hergestellt werden. Es wird eines der fortschrittlichsten TE Produktionswerke überhaupt sein. Am Freitag waren sich die Festredner einig: TE macht damit damit einen wegweisenden Schritt in Richtung Zukunft.

Andreas Lutz, Site Manager für die TE Standorte Wört und Dinkelsbühl, unterstrich in seiner Begrüßung, dass sich der Weltkonzern TE seit über vier Jahrzehnten mit der Region auf der Ostalb verbunden fühle – das belege auch die aktuelle Entscheidung der Konzernleitung, die Produktion in Wört zu erweitern.

Automatisierung als Chance

„Wir wachsen aber nicht nur quantitativ, wir wachsen auch qualitativ“, sagte Lutz, der die voranschreitende Automatisierung als eine „große Chance“ für sein Unternehmen versteht. Denn: TE Connectivity biete genau dafür die richtigen Lösungen an.

Dem schloss sich danach auch Matthias Lechner, SVP & General Manager Automotive bei TE Connectivity an. Lechner erklärte in seiner Festrede, dass die Gesellschaft momentan von drei Trends gekennzeichnet sei. Zum einen werde die Realität immer stärker durch Virtualität erssetzt, ebenso wie die Produktion durch Dienstleistungen.

Die nächste Generation will kein CO2 mehr. Matthias Lechner, General Manager

Der dritte, unübersehbare Trend sei zudem die Dekarbonisierung, sprich die Umstellung der Wirtschaft, speziell der Automobi- und Energiewirtschaft, in Richtung eines niedrigeren Umsatzes von Kohlenstoff. „Die nächste Generation will kein CO2 mehr“, konstatierte Lechner. Die Wirtschaft sei gefordert. „Wir müssen als Unternehmen dafür sorgen, dass der Wandel hin zur E-Mobilität ein Erfolg wird“, mahnte Lechner. TE werde dazu – auch mit dem neuen Werk – „einen wichtigen Beitrag“ leisten, lautet.

Hier würden jene Schlüsseltechnologien produziert, die für „die Evolution der Elektromobilität“ gebraucht werden. „Unser neues Werk wird Verbindungslösungen produzieren, die entscheidend für eine effiziente Batteriezelltechnologie und Leistungselektronik sein werden. Wir machen damit den Schritt in eine neue Welt.“

Lechner forderte abschließend aber auch die Politik auf, auf den gesellschaftlichen Wandel zu reagieren, speziell im Bereich der Ausbildung. Für die Berufe von morgen seien neue Konzepte und Systeme unerlässlich, so der TE-Manager.

Bürgermeister Saur sprach in seinem Grußwort von einem „tollen Tag und einem tollen Projekt“. Er betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass sich ein international aufgestellter Konzern wie TE ausgerechnet für den Standort Wört entschieden hat, um hier eine hochmoderne Produktionsstätte zu errichten.

Das sei letztlich auch eine Anerkennung der Mitarbeiter Vorort, die offenbar eine ausgezeichnete Arbeit ablieferten, so Saur. Der Wörter Verwaltungschef betonte, dass letztlich die ganze Region von TE profitiere und sicherte dem Unternehmen auch in Zukunft die volle Unterstützung der Gemeinde zu.

Hochinnovatives Werk

Gabriele Seefried, Erste Landesbeamtin beim Landratsamt Ostalbkreis, sagte – in freier Anlehnung an den chinesischen Philosophen Konfuzius, dass sich das Unternehmen mit dem ersten Spatenstich und Baggerbiss „auf die Reise in die Zukunft“ begebe. Das neue Werk, das in Wört entstehe, sei „hochinnovativ“, die TE-Konzernleitung beweise damit einmal mehr Um- und Weitsicht.

In diesem Kontext erinnerte Seefried daran, dass TE zum fünften Mal in Folge zu den weltweit ethischsten Unternehmen gekürt worden ist, außerdem als einer der beliebtesten weltweit Arbeitergeber gilt und mittlerweile auch als einer der Top 100 Global Innovators gelistet wird. „Sie haben das Potential, diese Welt zu verändern“, sagte Seefried unter dem Applaus der Gäste.

TE investiert 50 Millionen Euro – 70 neue Arbeitsplätze sollen entstehen

TE Connectivity (TE) ist ein führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen. Das Unternehmen wird dem neuen Werk in Wört Batterieverbindungstechnik für Elektrofahrzeuge.

Der Standort soll sicherstellen, dass wichtige Kunden aus der Automobilindustrie in Europa, China und den USA optimal beliefert werden können. Das über 9000 Quadratmeter große Gebäude wird Flächen für Büros, Lager und die Produktion bereitstellen. Es wird mit modernsten Fertigungsanlagen sowie den aktuell umweltfreundlichsten Technologien ausgestattet. Die Produktion soll im Jahr 2020 in Betrieb gehen.

Der Konzert, der weltweit rund 80 000 Menschen beschäftigt, investiert in das neue Werk rund 50 Millionen Euro. Es sollen bis zu 70 neue Arbeitsplätze entstehen.