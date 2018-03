Für den „Zeitungstreff 2018“ habean sich der Schüler der Konrad-Biesalski-Schule mit dem Untergang der Titanic White Star Line beschäftigt.

Am 15. April 1953 ging das gewaltige Schiff unter. Die Titanic rammte einen Eisberg. Das beschädigte das Schiff schwer am Bug an der Seite. Über 1300 Fahrgäste waren im Schiff beherbergt. Es brach Panik auf der Titanic aus, als sie sank. Das Schiff war fast am Ziel in New York angekommen.

Das Schiff führte 16 Rettungsboote und „D+C“-Boote mit. Manche von ihnen waren halb leer. Es hätte alle Passagiere evakuiert werden können, wenn alle voll gewesen wären. Es hieß, dass Kinder und Frauen als erstes auf die Boote müssen und erst dann die Männer. Mindestens 50 Kinder schafften es nicht mehr in die Rettungsboote.

Die Forscher tauchten mit U-Booten zum Meeresboden und entdeckten das rostrote Wrack. Sie fanden alles Mögliche, von der Kloschüssel bis hin zum Skelett. Das Wrack war in zwei Teile gebrochen. Eine Deckenlampe hatte überlebt. Sie hängt immer noch im Wrack. Man kann es nicht mehr bergen, ansonsten würde es auseinander brechen. Es liegt über 3821 Meter tief im Wasser. Da die Titanic als unsinkbar galt, kamen viele Leute, um es anzuschauen und zu bestaunen.