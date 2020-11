Unbekannte brechen in Wohnung ein.

Auf den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 15.30 Uhr kann die Tatzeit eines Einbruchsdiebstahls eingegrenzt werden, den Unbekannte am Montag begangen haben.

Die Täter gelangten vermutlich über ein Garagendach in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße, wo sie Räumlichkeiten durchsuchten und Bargeld entwendeten. Insgesamt hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.