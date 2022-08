Trockenes Wetter und volle Altstadt bei Dinkelsbühl leuchtet

Zum „Verweilen und Genießen“ hat die Stadt Dinkelsbühl zusammen mit dem Einzelhandel und dem Citymarketing zur 14. Auflage von „Dinkelsbühl leuchtet“ am Samstagabend eingeladen. Wie der Veranstalter in einer rückblickenden Pressemitteilung berichtet, wurde zunächst noch bei strömenden Regen tagsüber aufgebaut, Antje Krumbholz vom Citymanagement sei aber optimistisch gewesen: „Das Wetter hält“.

Bei einer kurzen Ansprache zwischen den Musikacts „Melly & Clyde & Herb“ und der aus Buch am Wald kommenden Hauptband „Exceeded“ auf der Bühne am Münster St. Georg am Samstagabend war die Erleichterung von Bürgermeisterin Nora Engelhard, Citymarketing-Vorstand Sebastian Dragon und Anje Krumbholz über das trockene Wetter spürbar, heißt es weiter in dem Bericht. Das Trio wünschte in die Besuchermenge hinein einen fröhlichen, ungezwungenen und genussvollen Abend in der Dinkelsbühler Altstadt.

Dieser konnte in verschiedenen Facetten verbracht werden – im Bereich am Schweinemarkt auf ruhigere Weise auf den Parkbänken und Gastronomie, in der „Party-Zone“ am Weinmarkt in geselliger Runde, bei Musik vor dem Münster oder bei der „Brillen-Schmidt-Area“ am Altrathausplatz mit der Band „Fred & the Roaches“ und Sängerin Sabine Baum.

Für die Kinder drehte das Karussell bis in die Nachtstunden seine Runden. Vorstellungen vom Wassertrüdinger Figurentheater hingegen mussten krankheitsbedingt abgesagt werden. Etliche Vereine und Institutionen bewirteten die Gäste, denn je später der Abend, desto mehr Gäste strömten in die orange-leuchtende Dinkelsbühler Altstadt.