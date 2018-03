Thomas Saur stellt sich im Oktober wieder zur Wahl

In Wört wird in diesem Jahr der Bürgermeister gewählt werden. Ein Bewerber um den Posten steht bereits fest. Amtsinhaber Thomas Saur wird erneut antreten, er strebt seine vierte Amtszeit als Wörter Bürgermeister an. Das gab Saur am Mittwoch in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

„Ich gehe nach wie vor jeden Tag gerne zur Arbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Ratshausmitarbeitern macht mir immer noch Freude. Sie ist geprägt von einem kollegialen Miteinander“, stellte Wörts Bürgermeister Thomas Saur eingangs der Sitzung fest und gab gleichzeitig seine erneute Bewerbung um das Amt bekannt.

Im Gremium wurde Saurs Ankündigung positiv aufgenommen. Josef Lindenmeier, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Wahlausschusses, fand nur positive Worte für die seitherige Zusammenarbeit mit der Verwaltung und begrüßte Saurs Entscheidung.

Als Wahltag wurde der 14. Oktober 2018 festgelegt. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten endet am 17. September um 18 Uhr. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, findet dieser am 28. Oktober statt. Die Bewerbungsfrist hierfür würde dann am 15. Oktober starten und am 17. Oktober enden.

Über die Zulassung der Bewerber soll in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. September um 19 Uhr entschieden werden.

Die Beschlüsse darüber wurden im Gremium einstimmig gefasst.