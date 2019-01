TE Connectivity wächst weiter: Neue Fabrikhalle bringt zahlreiche neue Jobs

Die Firma TE-Connectivity will sich weiter vergrößern. Sie plant den Bau einer neuen, zusätzlichen Fabrikhalle mit über 150 Metern Länge, 54 Metern Breite und zehn Metern Höhe. Das Gebäude wird an der Straße nach Dinkelsbühl, direkt neben dem bisher bestehenden Firmenareal, errichtet. Zahlreiche neue Arbeitsplätze werden entstehden. Darüber wurde am Mittwoch in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert. Das Gremium gab für dieses Vorhaben einmütig grünes Licht.

Auf rund 9000 Quadratmetern Fläche, die bereits in Firmenbesitz sind, soll das neue Fabrikgebäude entstehen, in dem Verbindungslösungen für Batteriesysteme im Elektroauto in drei Schichten, also rund um die Uhr, hergestellt werden sollen. Zusätzlich ist der Bau eines neuen Bürogebäudes geplant. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Geschäftsleitung mit einem Spatenstich, je nach Witterung, Ende März begonnen werden. Geplant ist, dass die Gebäude bis Frühjahr 2020 bezugsfertig sind. An der neu zu bauenden Firmenhalle wird zusätzlich eine Dockingstation für die An- und Ablieferung durch Lastwagen angebaut. Stellplätze sind ausreichend konzipiert.

Durch den mittlerweile sehr hohen Anteil an versiegelter Fläche auf dem Betriebsgelände tauchte bei den Gemeinderäten die Frage auf, wie es bei Starkregen mit der Wasserableitung wäre. Bürgermeister Thomas Saur erklärte, dass die Abwasserkanalisation ausreichend konzipiert sei und das abfließende Wasser in einem nahe liegenden Regenüberlaufbecken gespeichert und dann kontrolliert abgegeben werde. Auch Sorge um einen „zu hohen Lkw-Verkehr“ brauche man nicht haben, so Saur. Es würden mit dieser Betriebserweiterung höchsten drei bis vier Lkw mehr durch Wört fahren. Wie Saur betonte, sei das Bauvorhaben für Wört „ein Segen“. Es würden im Ort weitere „sichere und moderne Arbeitsplätze“ entstehen. Foto: afi