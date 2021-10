TE Connectivity spendet an die Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Die Firma TE Connectivity Germany GmbH Wört/Dinkelsbühl hat an die Hospitalstiftung Dinkelsbühl 5000 Euro gespendet. Das Geld wurde hier für die knapp 12 000 Euro teurere Anschaffung eines speziellen E-Dreirads mit zwei nebeneinander liegenden Sitzen verwendet. Das spezielle Fahrrad ermöglicht den Betreuungskräften Spazierfahrten mit den Bewohnern der Hospitastiftung. Das Foto entstand bei einem Übergabetreffen im Spitalhof in der Stadt Dinkelsbühl und zeigt auf dem Rad Heimleiter Stefan Görgler (links) mit TE-Werkleiter Lukas Hlava sowie (stehend, von links) die weiteren TE-Vertreter Armin Gesswein, Barbara Hahn, Anna Wittemann und Jürgen Ohr (Vorschlag für die Spende kam von ihm) mit Bürgermeisterin Nora Engelhard und Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer. Oberbürgermeister Hammer und Heimleiter Görgler bedankten sich beim Unternehmen für die großzügige Unterstützung. Görgler machte deutlich, dass die Spende gut angelegt sei. Das Fahrrad sei für die Bewohner ein echter Zugewinn an Lebensqualität. Foto: TE Connectivity