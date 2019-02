TE Connectivity spendet 5944 Euro an die Lebenshilfe Ansbach

Wört / Ansbach (ij) - „In der Region, für die Region“ ist das Motto der Firma TE Connectivity bei ihrer Spendenvergabe an die Lebenshilfe Ansbach gewesen. Die Firma mit Niederlassungen in Wört und Sinnbronn spendete 5944 Euro.

Eine Mitarbeiterin von TE hatte vorgeschlagen, die Lebenshilfe als Empfängerin auszuwählen. „Wir als globaler Konzern haben die Möglichkeit, dass jeder in seiner Region auch spenden kann“, erklärte Andreas Lutz. Er ist Werksleiter der Wörter und Sinnbronner Niederlassungen. Gleichzeitig ist Lutz Geschäftsführer der TE Connectivity Germany GmbH.

Die Mitarbeiter vom Standort in Wört wurden befragt und haben sich für die Lebenshilfe entschieden. „Ich finde es eine gute Sache, was die Lebenshilfe macht“, erklärte TE-Mitarbeiterin Caroline Glück, die durch eine Internetrecherche auf die Lebenshilfe aufmerksam wurde. Doch auch die regionale Nähe war für die Produktdesignerin ausschlaggebend. In Dinkelsbühl betreibt die Lebenshilfe eine Frühförderstelle, ein Wohnheim ist in Planung. In Feuchtwangen ist die Lebenshilfe gleich mit mehreren Einrichtungen vertreten, wie zum Beispiel einer Werkstatt und einem neugebauten Kinder- und Familienzentrum mit inklusiver Kindertagesstätte.