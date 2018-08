TE Connectivity kann die Welt verändern

TE Connectivity Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, ist in diesem Jahr in die sogenannte „Fortune‘s Change the World List“ aufgenommen worden. Die Liste würdigt damit 63 Unternehmen, die das Potential haben, die Welt zu verändern.

Unternehmen mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar oder mehr werden dabei anhand von vier Faktoren bewertet: messbare soziale Auswirkungen, Umfang der Geschäftsergebnisse, Innovationsgrad und Engagement der Führungskräfte für zielgerichtetes Wachstum.

TE Connectivity mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz) und Standorten unter anderem in Wört und Dinkelsbühl, wurde aufgrund seiner Nachhaltigkeitswirkung bei der Zusammenarbeit mit den weltweit größten Automobilherstellern ausgewählt, um zusammen den Übergang zu saubererer Energie für Fahrzeuge zu ermöglichen. TE stelle die Technologien und das Engineering bereit, die erforderlich sind, um Elektrofahrzeugkonzepte in kommerzielle Lösungen umzuwandeln und die Emissionen von schweren Industrie- und Nutzfahrzeugen zu reduzieren. Deshalb stehe TE heute „im Epizentrum einiger der aufregendsten technologischen Veränderungen und langfristigen globalen Wachstumstrends“, schreibt das Unternehmen in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung. Von autonomen und elektrischen Fahrzeugen bis hin zu Flugzeugen der nächsten Generation, intelligenten Fabriken, Hochgeschwindigkeits- Rechenzentren und modernen medizinischen Geräten – die Steckverbinder und Sensoren von TE bildeten die Grundlage einer zunehmend elektronischen und vernetzten Welt.

Die Aufnahme in die „Fortune‘s Change the World List“ ist schon die zweite Auszeichnung für TE in diesem Jahr. Das Unternehmen, das weltweit über 78 000 Mitarbeiter beschäftigt, wurde 2018 bereits in die Liste der beliebtesten Unternehmen der Welt aufgenommen. TE wurde außerdem sechs Jahre in Folge auf die Dow Jones Sustainability North America- Liste gesetzt, zählt zu Ethispheres World’s Most Ethical Companies und wurde als einer der Top 100 Global Innovators von Clarivate Analytics gelistet. Des Weiteren gehört TE laut Fast Company China zu den 50 innovativsten Unternehmen Chinas und laut Forbes zu einem der besten Arbeitgeber der USA.