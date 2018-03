TE Connectivity ist Top Employer

Im zweiten Jahr in Folge wurde die Firma TE Connectivity Deutschland, die auch ein Werk in Wört hat, vom Top Employers Institut als Top-Arbeitgeber für deutsche Ingenieure ausgezeichnet.

TE beschäftigt in Deutschland mehr als 1000 Ingenieure. Über die Auszeichnung freut sich Vizepräsident Alan Amici. Sie würdige die Unternehmenskultur. Und sie sei eine Bestätigung für den Teamgeist und die großartige Arbeit an den Standorten in Deutschland, sagt Senior Manager Florian Gebhard. Mehr als 1200 Unternehmen in 116 Ländern nahmen an der Evaluierung teil. Foto: TE Connectivity