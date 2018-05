TE Connectivity baut Produktion in Wört aus

TE Connectivity baut seine Produktion am Standort Wört weiter aus. Auf dem Firmenareal soll ein neues Betriebsgebäude hochgezogen werden. Der Gemeinderat Wört gab in seiner Sitzung am Mittwochabend für die Erweiterungspläne grünes Licht. Wie Bürgermeister Thomas Saur zuvor erklärt hatte, plane das Unternehmen, das auf die Herstellung von Steckverbindungen und Sensortechnik spezialisiert ist, den Bau eines 78 Meter langen, 20 Meter breiten und 10 Meter hohen neuen Produktionsgebäudes. Darin sollen zwölf neue Stanzmaschinen installiert werde. Mit der Erweiterung entstünden bei TE 30 neue Arbeitsplätze. „Das ist eine sehr erfreuliche Sache und ein gutes Zeichen, dass TE am Standort in Wört weiter in die Produktion investiert“, unterstrich Saur. Der Gemeinderat folgte dieser Einschätzung. Das Baugesuch wurde einstimmig durchgewinkt. Foto: afi