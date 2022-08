Tag des offenen Denkmals in Dinkelsbühl

Jedes Jahr Mitte September findet der Tag des offenen Denkmals statt. So können heuer am Sonntag, 11. September von 11 bis 17 Uhr Geschichts- und Architekturinteressierte Besonderheiten in der Dinkelsbühler Altstadt entdecken.

Bei Themenführungen werden Sagen und Geschichten, der Rothenburger Torturm, aber auch das Leben in den Zeiten der Staufer genauer betrachtet. Aber auch die Konfessionen werden unter die Lupe genommen: eine geführte Besichtigung des Münsters St. Georg oder der Heiliggeistkirche stehen auf dem Programm, abgerundet durch die Themenführung „Wer´s glaubt wird selig“. Wer sich für das grüne Kulturgut der Stadt interessiert, kann die „blühenden Oasen“ erkunden, die größtenteils 1988 zur Landesgartenschau entstanden sind und heute der Stadt eine hohe Lebensqualität bieten.

Inspiration zum Fotografieren in der autofreien Altstadt kann man sich in der Ausstellung „Dinkelsbühl in historischen Bildern“ im Kunstgewölbe holen. Dort zeigen Hans-Dieter Metzger und Rosemarie Hauser-Metzger in Schwarz-Weiß-Aufnahmen historische Stadtansichten, als Dinkelsbühl tatsächlich noch nahezu autofrei war. Wer sich zum Fotografieren animieren lässt, kann seine Bilder gerne mit #dinkelsbühl in den Sozialen Medien posten. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung für die ganze Familie. Auf dem Streifzug durch die Altstadt kann man die Proberäume der Knabenkapelle in der Stadtmühle besichtigen, aber auch das Kinderzech-Zeughaus öffnet seine Pforten für das Publikum und im Alten Bauhof tritt die Künstlergruppe ART+FARBE in Aktion. Im Haus der Geschichte können Familien die Stadtgeschichte spielerisch erfahren und die Sonderausstellung „Bruchstücke“ mit Werken des Holzbildhauers Peter Helmstetter bietet Kunst auf hohem Niveau.

Im Spitalhof präsentieren sich Vereine, wie zum Beispiel die Fratres Amorum 1188 e.V. und der historische Verein Alt Dinkelsbühl e.V. und geben Einblicke in Ihre Arbeit. In der Barbakane des Rothenburger Torturms haben sich seit einem Jahr die Freunde historischer Spiele einquartiert, wo man längst vergessen geglaubte Brett- und Würfelspiele selbst ausprobieren kann. Eine historische Kegelbahn und ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein kann man bei der „Langen Bank“ des Vereins Pro Altstadt e.V. erleben. Für eine abwechslungsreiche Gastronomie sorgen Cafés und Restaurants in der Altstadt. Längst kein Geheimtipp mehr ist die Weinschänke der Patenstadt Edenkoben im idyllischen Spitalhof, die mit Pfälzer Wein und Spezialitäten erwartet.

Einen zauberhaften Ausklang dieses ereignisreichen Tages kann man auf der Freilichtbühne erleben, wo der TKR der Stadt unter musikalischer Leitung von Harald Simon eine Uraufführung präsentiert: gespielt wird das musikalische Märchen „Die Legende vom Glück“ des Dinkelsbühler Musiker und Komponisten Hans Schleinkofer. Die Veranstaltungen und Führungen an diesem Tag sind kosten-frei. Ausreichend Parkplätze sind vor den Toren der Altstadt ausgewiesen.