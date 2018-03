Strom lässt sich gut transportieren

Im Rahmen des „Zeitungstreffs 2018“ hat sich die Klasse HS der Wörter Konrad-Biesalski-Schule mit Heinz Baierl, bei der EnBW ODR für den Energievertrieb Privatkunden zuständig, unterhalten.

Wie wird aus Wind Strom?

Windenergieanlagen erzeugen Strom, weil die Bewegungsenergie des Windes auf die Rotorblätter wirkt. In Folge wird dadurch der Rotor der Anlage in eine Drehbewegung versetzt. Diese Bewegungsenergie leitet der Rotor an einen Generator weiter, der daraus Strom macht, der dann ins Netz eingespeist wird.

Wie kommt Strom ins Haus?

Der große Vorteil von Strom ist, dass er sich sehr gut und mit nur geringen Verlusten über weite Strecken transportieren lässt. In der Regel wird Strom in großen Kraftwerken erzeugt und dann über die Stromnetze transportiert. Um möglichst geringe Verluste zu haben, wird Strom in besonders guten Leitern transportiert, in der Regel Leitungen aus Kupfer, denn Kupfer ist zudem vergleichsweise preisgünstig. Zudem gilt: Je höher die Spannung, desto geringer die Verluste. Aus diesem Grund wird Strom über Hochspannungsleitungen transportiert und in Umspannwerken in der Nähe der Städte auf den haushaltsüblichen 220 Volt-Wechselstrom umgewandelt.

Wie viele Haushalte kann ein Windrad mit Strom versorgen?

Pro Windrad können sieben oder acht Millionen Kilowattstunden (kWh) erzeugt werden. Somit kann ein Windrad rund 2000 Haushalte versorgen.

Wie viel Strom benötigt eine Familie im Jahr?

Ein Zwei-Personen-Haushalt braucht jährlich durchschnittlich 2700 kWh, ein Fünf-Personen-Haushalt etwa 4600 kWh.