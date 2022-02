Streit um sozialen Wohnungsbau in Dinkelsbühl

Für die Stadt Dinkelsbühl ist es „im Bereich des sozial geförderten Wohnungsbaus eines der größten Projekte im ländlichen Raum von Mittelfranken“: der Bau von 95 sozial geförderten Wohnungen im neuen Baugebiet Gaisfeld IV in Dinkelsbühl. Als Partner mit im Boot ist dabei die neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim. Doch nun gibt es Streit.

Nach Vorwürfen des FDP-Landtagsabgeordneten und Bauausschussvorsitzenden des Landtags, Sebastian Körber, es handle sich um eine Fehlkonstruktion, verteidigt Oberbürgermeister Christoph Hammer das Projekt.

„Dinkelsbühl steht ganz klar hinter der Bayern-Heim. 2020 haben wir den ersten Kontakt hergestellt. Nach einem Zeitraum von lediglich zwei Jahren für die Bedarfsermittlung, Planung, die politischen Beschlüsse und den Verkauf sind wir so weit, dass mit dem Bau bereits 2022 noch gestartet wird“, erklärt der Oberbürgermeister in einer Pressemitteilung.

„Die Behauptungen von FDP-Landtagsabgeordneter Sebastian Körber sind schlichtweg unzutreffend.“ Besonders über den Vorwurf, das ganze Projekt sei eine Fehlkonstruktion, habe sich der Rathauschef geärgert.

Körber hatte kritisiert, die Bayern-Heim „konkurriere mit kommunalen Kirchen und anderen gemeinnützigen Bauträgern um günstige Grundstücke für billigen Wohnraum und kämpfe mit ihnen um die ohnehin schon begrenzten Fördertöpfe“. Der Staat nehme den Kommunen die Grundstücke und die Fördergelder weg.

Hammer schüttele über diese Aussage den Kopf, so die Pressemitteilung: „Niemand nimmt hier jemanden etwas weg. Es gibt keine Konkurrenz. Keinen Wettbewerb. Ganz im Gegenteil: Wir sind dankbar, dass der Freistaat Bayern mit seinem Tochterunternehmen Bayern-Heim sich diesem für die Stadt Dinkelsbühl so wichtigen Anliegen des sozialen Wohnungsbaus annimmt.“

Förderungen nicht ausreichend

In der Vergangenheit hätten viele Gemeinden moniert, dass die staatlichen Förderkulissen bislang nicht ausgereicht hätten. Somit war immer eine finanzielle Beteiligung vonnöten, so der OB. Der soziale Wohnungsbau sei schon lange ein großes Thema und die Kommunen seien auch selbst in der Pflicht, entsprechende Grundstücke dafür vorzubereiten. In den Ballungsräumen stelle sich diese Aufgabe als sehr schwierig dar, für den ländlichen Raum biete sich dadurch eine tolle Chance, so der Oberbürgermeister.

Im neuen Baugebiet Gaisfeld IV am südwestlichen Rand und in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt von Dinkelsbühl sollen neben Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern zwei Kindergärten und ein Lebensmittelmarkt entstehen. Eines der Baufelder hat die Stadt außerdem der Bayern-Heim angeboten, um bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwächere Haushalte zu schaffen.

Hier werden bei einer Investition von 30 Millionen Euro 95 barrierefreie Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in sechs Gebäuden auf 6500 Quadratmetern entstehen. Von den Wohnungen sind 85 geförderte und zehn frei finanzierte mit einer Wohnfläche von insgesamt 6150 Quadratmetern. Dazu kommen fast 100 Tiefgaragenstellplätze. Damit ist Dinkelsbühl ist als erste Stadt in ganz Westmittelfranken bei einem Projekt der Bayern-Heim mit dabei.

Prestigeobjekt „krachend gescheitert“

Hammer ist stolz auf die schnelle Durchführung des Projekts: „Wir haben 2020 den ersten Kontakt mit der Bayern-Heim gehabt, jetzt sind wir fertig mit allen Planungen und den Verhandlungen und 2022 ist der Baustart – das bedeutet kein langes Verfahren, sondern täglich tagende Gremien, die schnelle Entscheidungen treffen. Die Bayern-Heim war ein echter Glücksfall für uns! Für die Kommunen ist das Engagement der Bayern-Heim so wertvoll, weil erschwinglicher Wohnungsraum allein mit den Mitteln des Freistaates Bayern geschaffen wird. Unsere Haushaltsmittel werden dabei nicht belastet.“

Hintergrund: 2018 hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung versprochen, bis 2025 rund 10 000 neue Wohnungen vor allem für untere und mittlere Einkommensgruppen zu schaffen. Dazu wurde als neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft die „Bayern-Heim“ gegründet.

Dreieinhalb Jahre später bezeichnete der FDP-Abgeordnete und Bauausschussvorsitzenden des Landtags, Sebastian Körber, das Prestigeobjekt als „krachend gescheitert“. Auf seine parlamentarische Anfrage, ob das 10 000-Wohnungen-Ziel bis 2025 realistisch sei, antwortete Kerstin Schreyer, als Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr inzwischen zuständig für die Bayern-Heim.

„Die Bayern-Heim GmbH arbeitet mit großem Einsatz daran, dass möglichst viele Wohnungen innerhalb der ambitionierten Zeitvorgabe auf den Weg gebracht werden. Nach Angaben des Bauministeriums hat die BayernHeim derzeit 234 Wohneinheiten im Bestand. 522 Wohnungen seien aktuell im Bau. Weniger als zehn Prozent des für 2025 angepeilten Ziels.