Strafverfahren wegen verbotener Prostitution

Ermittlungsbeamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl ist am Dienstagnachmittag eine 31-jährige Frau ins Netz gegangen, die dringend verdächtig ist, verbotenerweise der Prostitution nachgegangen zu sein und sich dafür in einem Beherbergungsbetrieb eingemietet zu haben.

Die Frau, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, hatte ihre Liebesdienste auf einer Internetseite angepriesen und eine Adresse in Dinkelsbühl genannt. Die Beamten trafen die 31-Jährige in besagter Unterkunft an. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass sie von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Betrugs zur Fahndung ausgeschrieben war.

Da die Frau in der Vergangenheit bereits in anderen bayrischen Städten einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde gegen sie zudem ein Strafverfahren wegen Ausübung der verbotenen Prostitution eingeleitet.