Stadt Dinkelsbühl führt Kurzarbeit ein

Die Große Kreisstadt im westlichen Mittelfranken ordnet in Folge der Corona-Krise ab Montag, 27. April, Kurzarbeit für fast ein Drittel ihrer Beschäftigten an. Dinkelsbühl mit der „schönsten Altstadt Deutschlands“ ist stark touristisch geprägt, so dass die derzeitige Krise die Stadt sehr trifft. Hinzu kommen hohe Ausfälle im Theaterbereich und bei den Gewerbesteuereinnahmen. Damit ist Dinkelsbühl eine der ersten oder gar die erste Stadt in Bayern, die von der staatlichen Unterstützung dankend Gebrauch macht.

Insbesondere sind zu erwähnen das Landestheater, der Touristik-Service mit Tourist-Info sowie Hallenbad, Sauna und Freibad. Auch die Stadtbücherei, die Jugendpflege sowie einige Hausmeister und Reinigungskräfte können derzeit nicht oder nur in ganz geringem Umfang beschäftigt werden. Hinzu kommen bereits erfolgte und noch zu erwartende Einnahmeausfälle in einem gewaltigen Umfang, der jetzt noch nicht völlig abgeschätzt werden kann: Es fehlen Einnahmen im Theater, in den Bädern, aus der Vermittlung von Unterkünften und Gruppenreisen, in weiteren Bereichen und letztlich Steuern und Beiträge.

Schon frühzeitig in der Krise haben die Tarifvertragsparteien auf die wirtschaftlichen Herausforderungen reagiert, vor die die Pandemie die Städte und Gemeinden stellt. Erstmals in der Geschichte wurde ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst abgeschlossen, der es den Kommunen erlaubt, für bestimmte Bereiche wie die oben erwähnten Kurzarbeit einzuführen. Der am 16. April veröffentlichte neue Tarifvertrag (TV COVID) sieht für die von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten zusätzlich zum Kurzarbeitergeld eine Aufstockung des Arbeitgebers auf 95 Prozent (beziehungsweise 90 Prozent in höheren Entgeltgruppen) des Nettoentgelts vor. Somit ist der wirtschaftliche Verlust für die Beschäftigten begrenzt, während die Stadt 60 bis 67 Pozent des Nettoentgelts der Beschäftigten als Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit ersetzt bekommt.

Die Dauer der Kurzarbeit hängt maßgeblich davon ab, wie lange die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu Einschränkungen bei Stadt und Stadtwerken führen. „Sobald es möglich ist, werden die Beschäftigungsverhältnisse wieder hochgefahren“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer.