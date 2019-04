Sportlich läuft es beim SV Wört rund

Die Verantwortlichen des Sportvereins Wört haben bei der jüngsten Hauptversammlung im Fußballerheim eine positive Jahresbilanz gezogen. Vor allem sportlich lief es rund. Der Aufstieg im Fußball nach der Saison 2017/2018 von der Kreisliga A II in die Bezirksliga unter der Leitung von Manfred Raab, der sein Amt am Saisonende übergeben wird, war das Sahnehäubchen für den Verein.

Der Vorsitzende Manfred Bolzinger begrüßte die Gäste und konnte mit Stephan Höll und Anita Humpf in Abwesenheit zwei Mitglieder ehren, die dem Verein seit 40 Jahren die Treue halten.Florian Feil, der seit seinem 12. Lebensjahr 25 Jahre aktives Fußballspielen betreibt, erhielt die Spielerehrennadel in Silber des Württembergischen Fußballverbandes (WFV). Die WFV-Jugendleiterehrennadel in Bronze für fünf Jahre Jugendarbeit wurde an Lothar Lipp verliehen. Manfred Bolzinger lobte, wie schon zuvor bei Florian Feil, deren Engagement im Verein. Jugendtrainer seien in der heutigen Zeit knapp, da ihre Aufgabe mit viel Zeiteinsatz verbunden ist. Gleichwohl sei ihre Aufgabe „essentiell für den Fortbestand“ eines jeden Vereins.

Kassiererin Alwina Gutsch konnte eine positive finanzielle Bilanz ausweisen. die beiden Prüferinnen Mechtilde Meinkuß-Neuner und Simone Uhl bestätigten ihr eine sorgfältige Kassenführung.

Tina Kruspel, Abteilungsleiterin Breitensport, stellte das breitgefächerte Angebot ihrer Abteilung vor. Die bunte Palette reicht von der Aquagymnastik über Badminton, Dance for Kids und dem Eltern-Kind-Turnen bis hin zu Männerfitness und einer Zumba-Gruppe. Kruspel dankte in diesem Zusammenhang allen Übungsleitern für das Engagement.

Manfred Grunbach berichtete in Vertretung von Klaus Faber über die vor sechs Jahren gegründete Abteilung Stockschützen und Volleyball, die auf 43 Mitglieder (31 Stockschützen und 12 Volleyballer) angewachsen ist. Die Erweiterung auf fünf Bahnen sei ein positives Signal für die Zukunft gewesen, so Grunbach.

Der Abteilungsleiter der Schützen, Benjamin Raab, berichtete von den Aktivitäten seiner 79 Mitglieder und den drei Mannschaften (zweimal Luftgewehr und einmal Sportpistole). Erfreulich sei, dass die Altersgruppe zwischen elf und 20 Jahren in der Abteilung am stärksten vertreten sei. Wie Raab ausführte, sei derzeit in der Diskussion, die Schießstände elektronisch auszustatten.

Lösung für eine Spielgemeinschaft ist noch nicht in Sicht

Andreas Hankele, Abteilungsleiter Fußball, gab der Versammlung ebenfalls einen Rückblick und Ausblick ins neue Jahr für die mit 218 Mitgliedern größte Abteilung des Vereins. Einer der Höhepunkte sei der Aufstieg in die Bezirksliga gewesen. Sein Dank galt allen, die an diesem sportlichen Erfolg beteiligt gewesen sind. Weiter teilte Hankele mit, dass der langjährige Spielleiter Andreas Fuchs zum Ende der Saison sein Amt aufgeben wird. Damit gehe eine 22-jährige erfolgreiche Ära zu Ende. Auch der Trainer Manfred Raab werde nach sieben erfolgreichen Jahren, „der besten Zeit in der Vereinsgeschichte des SV Wört“, sein Amt im beiderseitigen Einvernehmen niederlegen. Sein Nachfolger soll Ralf Meier aus Diederstetten werden. Für die geplante Spielgemeinschaft bei den Aktiven mit den beiden Vereinen Ellenberg und Stödtlen werde laut Hankele derzeit noch um eine Lösung gerungen. Das gemeinsame „Wir“ sei hier entscheidend, ein Zustandekommen der Spielgemeinschaft sei zum jetzigen Zeitpunkt „nicht vorhersehbar“, so der Abteilungsleiter.

Der Vorsitzende Manfred Bolzinger ging in seinem Geschäftsbericht auch auf das Thema Spielgemeinschaft ein und hob hervor, dass bei den Verhandlungen tatsächlich das „Wir“ im Vordergrund stehen müsse – und nicht das „Ihr“. Anderenfalls sehe er keine Chance auf einen Erfolg einer gelungenen Identifikation in einer Dreier-Spielgemeinschaft. Bolzinger wies noch auf die Einweihung des Dorfmühlweiherrundweges am 20./21. Juli hin; die Mitglieder des SV Wört werden hier als größter Verein die Bewirtung der Gäste übernehmen. Selbstläufer.

Bürgermeister Thomas Saur freute sich in seinem Grußwort über den Aufstieg der Fußballer in die Bezirksliga. „Das ist ein Supererfolg“, sagte Wörts Bürgermeisters. In Sachen geplante Spielgemeinschaft unterstrich auch Saur, dass „kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander“ funktionieren könne.

Bei den Wahlen wurde Benjamin Raab als zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso Schriftführer Philipp Lingel und die Breitensportbeauftragte Tina Kruspel. Nachfolgerin für Hauptkassiererin Alwina Gutsch, der Manfred Bolzinger mit einem Blumenstrauß dankte, wurde Nadine Klein.