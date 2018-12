Soiree: Landestheater stellt Komödie vor

Am Landestheater Dinkelsbühl geht es zurzeit um die Wurst. Genauer: um die Weißwurst. Am Mittwoch, 9. Januar, um 20 Uhr feiert die Komödie „Wer hat Angst vorm Weißen Mann“ Premiere auf der Bühne im Theaterhaus am Spitalhof.

Bekannt ist der Titel vor allem durch den ARD-Spielfilm mit Andreas Griebel in der Hauptrolle. „Ein ganz besonderes Stück“ nennt Intendant Peter Cahn die Komödie, die am 17. November in Regensburg uraufgeführt wurde. Dinkelsbühl ist nun die dritte Bühne überhaupt, die das Stück aufführt.

Intendant Peter Cahn zum Stück: „Obwohl es eine Komödie ist, beschäftigt sich das Stück auf leichte, aber keineswegs leichtsinnige Art mit den Themen Asyl und Fremdenhass.“ Regisseur ist Jürg Schlachter.