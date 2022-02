Schreckschusspistole unterm Beifahrersitz

Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei Dinkelsbühl schon seit Januar gegen einen 64-jährigen Mann. Er soll Anfang Januar einen anderen Verkehrsteilnehmer mit einer Waffe bedroht haben. Nun sind die Beamten einen Schritt weiter.

Eine Streife hatte den Mann am Dienstag gegen 17 Uhr in der Langen Gasse in seinem Auto gesichtet und einer Kontrolle unterzogen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seines Pkws wurde unter dem Beifahrersitz eine Schreckschusspistole gefunden. Des Weiteren stellten die Beamten bei dem 64-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daraufhin wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich jetzt auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.