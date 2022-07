Scheibe von Fastfoodkette eingeworfen – Überwachungskamera hält Tat fest

Drei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen in einer Dinkelsbühler Fastfoodfiliale in der Luitpoldstraße ein Fenster eingeworfen haben. Das berichtet die Polizei. Hier haben sie laut Bericht Bierflaschen benutzt, die sie kurz zu vor am Nachtschalter einer Tankstelle vor Ort gekauft hatten.

Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Woher die Polizei den Vorgang so genau kennt? Die Männer sind von der Videoaufzeichnung der Tankstelle gefilmt worden. Zudem seien die Flaschen sichergestellt worden. Einer der Männer sei der Polizei bereits bekannt.

Dennoch bitten die Beamten um weitere Hinweise, denn zwei der Täter seien noch nicht bekannt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09851 / 57 19 0 melden.