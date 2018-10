Saur wird mit 83 Prozent wiedergewählt

Thomas Saur ist der alte und neue Bürgermeister von Wört. Er wurde mit mäßigen 83,07 Prozent der Wählerstimmen am Sonntag erneut ins Amt gewählt. Mäßig war auch die Wahlbeteiligung. Sie lag bei 40,79 Prozent. Die Wahlparty nach Bekanntgabe des Ergebnisses fiel dafür außergewöhnlich aus. Saur legte zusammen mit seiner Ehefrau Evi zu Livemusik spontan eine flotte Sohle aufs Parkett des Bürgersaals.

„Aufgeregt bin ich schon etwas“, sagte der amtierende Bürgermeister Thomas Saur im Gespräch mit der „Ipf-und-Jagst-Zeitung“. „Mein Ziel waren 40 Prozent plus X bei der Wahlbeteiligung und 90 Prozent der Stimmen“, so Saur. Das hat zumindest bei der Wahlbeteiligung hingehauen. Dass es am Ende für Saur nicht die erhofften 90 Prozent Zustimmung gab, sondern „nur“ 83,07 Prozent, konnte seine Stimmung am Abend aber nicht groß trüben. Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses, Josef Lindenmeier, zeigte sich Saur sichtlich gelöst. „Es ist eben immer schwierig als alleiniger Kandidat einen Wahlkampf zu führen“, lautete sein Fazit.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Josef Lindenmeier dankte Saur in seiner Ansprache für das bisher Geleistete und die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. „Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, haben wir doch immer einen für Wört zukunftsorientierten Konsens gefunden“, sagte Lindenmeier. Die gute Finanzausstattung ermögliche Wört, Dinge für die Zukunft anzugehen. Aber dazu brauche es auch einen Weitblick, den Thomas Saur in der Vergangenheit stets bewiesen habe. „Du bist der richtige Mann für Wört“, lobte Lindenmeier den wiedergewählten Schultes.

Zu den Gratulanten zählte am Sonntag auch die nahezu komplett versammelte Riege der Bürgermeister aus dem Umland. Christoph Konle, Bürgermeister von Rainau und zweiter Stellvertreter des Kreisverbands des Gemeindetags, lobte Saur in humorvollen Worten. „Du hast und Du wirst auch in der Zukunft alles richtig machen.“, zeigte sich Konle überzeugt. Vom Bürgermeistersprengel Ellwangen überbrachte Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller die Glückwünsche.

Thomas Saur als neu gewählter Bürgermeister zeigte sich sprachlos angesichts der vielen Gratulanten und der tollen Wahlparty. Seine Ehefrau Evi hatte als Überraschungsgast, Sängerin Christiane Dreher engagiert, die die Titel „The Best“ von Tina Turner und „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani sang. Zu diesen Klängen legte Saur mit seiner Ehefrau Evi spontan eine flotte Sohle aufs Parkett.

Der Musikverein Wört bereicherte die Wahlparty mit verschiedenen Titeln wie „Jubiläumsklänge“ oder „Rosen im Wind“ und der gemischte Wörter Chor hatte ein Büfett vorbereitet.