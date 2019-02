Saur bekommt ausnahmsweise keine Haue

Damit hatte am Donnerstag niemand gerechnet. Erst recht nicht Thomas Saur. Der Wörter Schultes ist in diesem Jahr beim Rathaussturm doch tatsächlich um die obligatorischen zehn Schläge mit der berühmt-berüchtigten „Saublodder“ herumgekommen. Viel geholfen hat es ihm allerdings auch nicht. Am Ende war alles wie immer: Saur wurde trotz viel Lamentierens in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und abgesetzt. Punkt, aus, fertig... bis Aschermittwoch.

Fast pünktlich, so gegen 11.18 Uhr, wurde am Donnerstag in Wört von den kleinen und großen Narren zum Angriff auf das Wörter Rathaus geblasen. Die närrischen Eroberer sollten dabei wieder leichtes Spiel haben. Ohne irgendeine sichtbare Verteidigungslinie gelang es relativ flott, Saur aus seinem Amtssitz ins Freie zu treiben, der den „großen Auflauf“ vor seinem Rathaus so gar nicht nachvollziehen konnte. „Müsst Ihr denn alle gar nicht schaffen?“, polterte er in die fröhlich, bunte Runde. Und erhielt darauf eine klare Antwort. „Heut’ nicht!“ Schließlich müsse man ihm ja die Leviten lesen. Was dann auch das „ehrwürdige Schandgericht“ der Schellabogenschnitzler sehr gerne übernahm. In der Anklageschrift hatte die Narren so einiges zusammengetragen. Unter anderem wurde Saur vorgehalten, dass er sich bei Vereinsfesten nur noch sehr sporadisch blicken lasse. Das gehe so nicht länger weiter, wurde Saur ins Stammbuch geschrieben. Fadenscheinige Ausreden, wie „Urlaub“ oder „zuhause Stubenarrest erhalten“, würden künftig nicht mehr akzeptiert.

Narren wittern Manipulation bei der Bürgermeisterwahl

Auch das neue Baugebiet „Mühlbuck“ kam aufs Tapet. Die Bürger seien in großer Sorge, dass bei der Vergabe der heißbegehrten Bauplätze nach einem dubiosen Punktesystem Einheimische benachteiligt werden könnten. Ein unhaltbarer Zustand. Deshalb wurde gefordert, dass es zumindest für alle Wörter, die einer Narrenzunft angehören – und das trifft in der Gemeinde ja praktisch auf jeden zu - mindestens zehn Bauplatzbonuspunkte geben muss. Ein Vorschlag, den Saur sofort akzeptierte.

Was der Schultes am Donnerstag allerdings nicht auf sich sitzen lassen wollte, war der Vorwurf der Manipulation bei seiner Wiederwahl im Oktober des vergangenen Jahres. Das Gericht hatte zuvor festgestellt, dass es kaum erklärlich sei, dass sich um diesen höchst attraktiven Bürgermeisterposten – der wenig Arbeit, dafür aber eine fürstliche Bezahlung, 60 Tage Urlaub im Jahr und ein Penthouse-Büro bietet – nur ein einziger Bewerber – Saur – bemüht hat. Es wurde gemutmaßt, dass da die eine oder andere Bewerbung womöglich im Rathausschredder gelandet sein könnte. Was Saur ins Reich der Mythen und Märchen verwies.

Um seine Strafe kam der Wörter Schultes aber trotzdem nicht herum. Er wurde schuldig gesprochen – selbstverständlich in allen Anklagepunkten. Allerdings gab es dafür in diesem Jahr keine Schläge mit der berühmt-berüchtigten Saublodder. Stattdessen wurde Saur dazu verdonnert, nach Fasching auf die Kehrmaschine zu verzichten – deren Einsatz sei zu kostspielig und in Zeiten des Brexits müsse auch in Wört gespart werden. Stattdessen wurde entschieden, dass Saur nach der Megafaschingssause gemeinsam mit seinen Mitarbeitern selbst zu Besen und Kehrschaufel greifen muss. Und damit das an Aschermittwoch auch gut klappt, wurde auf dem Rathausplatz schon mal feste geübt.

Zum Finale gab es wieder die Polonaise über den Rathausplatz

Saur nahm seine Absetzung und auch die Strafe wie gewohnt sehr sportlich und zog danach zu der krachenden Musik der Rotachguggen gemeinsam mit den Narren in einer Polonaise über den Rathausplatz, ehe das bunte Völkchen ins Rathaus einzog, wo für alle ein kleiner Imbiss bereitstand.