Samariterstiftung gewinnt Ostalbliga

Das Fußballteam der Samariterstiftung Aalen hat den Pokal der Ostalbliga gewonnen. Zum Saisonfinale wurden die erfolgreichen Behindertenfußballer geehrt.

Ein Jahr im Zeichen des Fußballs mit tollen, fairen Wettkämpfen, engagierten Sportlern und viel Schweiß: Mit viel Beifall ist die Fußballsaison der Ostalbliga mit der Siegerehrung aller sieben Mannschaften in der Turnhalle der Konrad-Biesalski-Schule zu Ende gegangen.

Mit 15 Punkten Tabellenerster und damit Gewinner der Ostalbliga 2014 wurde das Team der Samariterstiftung Ostalb Werkstätten Aalen. Mit nur zwei Punkten Rückstand belegte die Mannschaft der Konrad-Biesalski-Schule den zweiten Tabellenplatz, gefolgt von der Jagsttalschule Westhausen mit elf Punkten. Platz vier geht an die Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd (zehn Punkte), Platz fünf an die Rabenhofkickers aus Ellwangen (acht Punkte), Platz sechs an die Christophoruswerkstatt Ellwangen (drei Punkte) und Platz sieben an den Samariterstift Neresheim.

Jens-Peter Schuller, Vorsitzender des Fußballbezirks Kocher-Rems, lobte das sportliche Engagement der Spieler und Trainer und hofft, dass sich auch im nächsten Jahr wieder viele Mannschaften dem Wettkampf stellen und nach Toren jagen. Besonderer Dank ging an Georg Fuchs vom TV Neuler, der das Turnier als Schiedsrichter begleitete, sowie an Ralf Bähr und Werner Nagengast von der Konrad-Biesalski-Schule für die Organisation der Ehrungsfeier in Wört.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen der rund 100 anwesenden Spieler und Trainer wurde der Saisonabschluss gebührend gefeiert.