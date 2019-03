Die Versteigerung des 13 Meter langen Narrenbaums der Wörter Rotachnarren am Faschingsdienstag hat einen neuen Rekord ergeben. Dank vieler Wörter Narren, die sich nicht lumpen ließen, kamen 1200 Euro zusammen. Dieses Geld kommt in diesem Jahr der Demenzgruppe in Wört sowie den Kindern der Konrad-Biesalski-Schule zugute.