Preisverleihung an Hubert Wolf

An diesem Samstag, 6. November, wird der Siegmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa bei einem Festakt im Staatstheater Darmstadt an den aus Wört stammenden Kirchenhistoriker Hubert Wolf überreicht.

Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird jährlich von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt während ihrer Herbsttagung übergeben. „Hubert Wolf gelingt es mit seinen auf genauester Quellenkenntnis beruhenden, anschaulich geschriebenen und thesenstark argumentierenden Büchern eine breitere Öffentlichkeit für komplexe kirchengeschichtliche Fragen zu interessieren, die für Erscheinungsbild und Konflikte der katholischen Kirche bis heute bestimmend sind“, schreibt die Akademie zur Begründung der Preisvergabe an Wolf.

Hubert Wolf lehrt als Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. Neben dem Sigmund-Freud-Preis werden auch der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay an Franz Schuh und der Georg-Büchner-Preis, der renommierteste Literaturpreis im deutschen Sprachraum, an Clemens J. Setz verliehen. Die Preisverleihung beginnt um 16 Uhr und kann per Livestream auf der Seite der Akademie unter https://www.deutscheakademie.de/ mitverfolgt werden.