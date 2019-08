Petri Heil am Wörter Dorfweiher

Mit Wettangeln, Weit- und Zielwerfen sowie einer gemütlichen Bootsfahrt auf dem Wörter Dorfweiher haben die Teilnehmer am Kinderferienprogramm Wört einen spannenden Tag erlebt.

„Seitdem es das Kinderferienprogramm in Wört gibt, sind wir dabei, teilweise waren es sogar 40 Kinder“, weiß der Vorsitzende Patrick Jungwirth. „Es macht jedes Jahr Spaß zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mitmachen“, ergänzt Gewässerwart Jürgen Sipple, der gemeinsam mit dem Jugendwart Martin Sipple, Maximilian Köder und Philipp Raab das Betreuerteam bildet.

Dabei steht bei den Anglern nicht das Werben um neue Mitglieder im Vordergrund, sondern das Verständnis für die Natur. „Klar müssen auch wir um Nachwuchs werben. Aber uns ist es wichtig, dass die Kinder Verständnis für die Natur und unser Hobby haben. Dazu trägt auch der Biberrundweg um den Dorfweiher bei. Da sind die Leute näher dran und können uns so auch über die Schulter schauen. Man kommt ins Gespräch und weckt so auch etwas Interesse“, so Jürgen Sipple weiter.

Ruhe und Einkehr am Ufer

Aber bei den Kindern stand der Spaß im Vordergrund. Während sich die einen beim Wettangeln stehend unterhalten, sitzen andere in sich selbst versunken und sinnierend am Ufer und genießen die Ruhe. „Angeln ist ein sehr facettenreiches Hobby. Klar ist Lärm nicht ideal, aber es gibt eben Tage, an denen man mit Freunden reden muss. Genauso wie es Tage gibt, an denen man die Ruhe und Einsamkeit am Ufer genießt“, philosophiert Jürgen Sipple.

Nach dem Wettangeln und dem Mittagessen stellten die Kinder beim Weit- und Zielwerfen ihre Geschicklichkeit unter Beweis, ehe eine Bootsfahrt auf dem Dorfweiher als Belohnung wartete. Während beim Zielwerfen alle mit viel Gefühl und Geschick erfolgreich waren, trennte sich beim Weitwurf die Spreu vom Weizen.

„Neben dem richtigen Schwung ist es wichtig, das Gewicht zum, richtigen Zeitpunkt loszulassen“, weiß Vorstand Patrick Jungwirth. Entsprechend unterschiedlich fielen die Ergebnisse aus. Während die einen über 30 Meter warfen, warfen die anderen rückwärts.

Kinder im Freizeitstress

Auf die Frage, ob Angeln jetzt ein Hobby für die Kinder sei, blieben diese etwas zurückhaltend. Zwar hatten die Kinder sichtbar viel Spaß, aber vieles hänge vom Umfeld ab. Das wissen auch die Männer vom Angelsportverein. „Früher gab es ein paar Angebote, heute haben die Kinder fast Freizeitstress. Daher hoffen wir, dass sich die Kinder später mal an den Tag erinnern und so das Angeln als Hobby für sich entdecken“, so Sipple.