Personenzüge sollen wieder nach Mittelfranken rollen

Die Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl – Wilburgstetten beschäftigt derzeit die Menschen im benacbarten Landkreis Ansbach. Viele sind für die Reaktivierung, schon allein weil der Freistaat Bayern dieses Vorhaben großzügig unterstützt. Es gibt aber auch Kritiker des Projekts. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Dinkelsbühler Schranne haben die Entscheidungsträger jetzt mit den Bürgern über die Pläne diskutiert. Am Ende war sich das Publikum einig: Die Bahn soll kommen. Schnell.

Eröffnet wurde die Talkrunde mit Politikern, Verkehrsexperten und Vertretern von Interessensgruppen durch Mathias Neigenfind vom „Netzwerk Fachkräfte“. Er hatte sich im Vorfeld der gut besuchten Veranstaltung im Pubkikum umgehört und ein Stimmungsbild eingeholt. Und das war laut Neigenfind eindeutig und einhellig ausgefallen – und zwar „pro Bahn“.

Kosten: rund 25 Millionen Euro

Danach ging es gute zwei Stunde dann in medias res. Es wurde zunächst an die erfolglosen Reaktivierungsbemühungen in den 1990er-Jahren erinnert sowie an eine Aussage der bayerischen Staatssekretärin Katja Hessel aus dem Jahre 2012, nach der bereits seit drei Jahren eigentlich schon wieder Züge zwischen Dombühl und Dinkelsbühl rollen müssten. Es blieb beim Plan.

Zwischenzeitlich ist aber doch Schwung in die Reaktivierungsbemühungen gekommen. Die bayerische Staatsregierung hat im vergangenen Jahr eine 15-jährige Finanzierungszusicherung abgegeben, die allerdings erst bei Streckeninbetriebnahme fließen soll.

Für die Ertüchtigung der alten Bahnstrecke sind rund 25 Millionen Euro nötig, das zumindest schätzt Heino Seeger, Geschäftsführer der Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebsgesellschaft und der Tegernseebahn. Seeger geht fest davon aus, dass es einen Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke von Dombühl bis Wilburgstetten (mit Option bis Nördlingen) innerhalb der nächsten fünf Jahre geben wird – „vielleicht auch schon früher“. Für Dirk Domhardt vom Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ist das kein Grund, das Projekt nicht anzupacken. Mit Verweis auf bereits erfolgreich reaktivierte Bahnnebenstrecken sprach er eine klare Empfehlung für dieses Vorhaben aus. Mehr noch, mit der Option bis Nördlingen könne auch aus dem Bereich des Fränkischen Seenlands über Wassertrüdingen sogar ein Ringschluss für die Bevölkerung geschaffen werden.

Auch Landrat Jürgen Ludwig befürwortete die Reaktivierung. Die Vorteile lägen klar auf der Hand, die Infrastruktur werde deutlich verbessert, die Lebensqualität steige.

Eindeutiger Bahnbefürworter ist auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig. Für ihn stehen die „geringen Millioneninvestitionen“ im Westmittelfränkischem Raum in keiner Relation zu den über drei Milliarden Euro, die jetzt in den Ausbau der Münchener S-Bahn gesteckt werden sollen.

Feuchtwangens Bürgermeister Patrick Ruh, der in der Vergangenheit zu den Skeptikern zählte, betonte an dem Abend in der Schranne, dass er nicht „grundsätzlich“ gegen das Bahnprojekt sei, jedoch müssten dann noch andere Vorhaben, wie die Feuchtwanger Westtangente möglich sein. Außerdem müsste der Finanzierungsbeitrag der Kommunen verträglich sein.

Erwünscht: „ein Kümmerer“

Uneingeschränkter Befürworter der Reaktivierung ist Dinkelsbühls OB Christoph Hammer. Er sehe nur Vorteile und forderte einen „Kümmerer“ bei der Staatsregierung, der dieses Projekt nun vorantreibe. Dem schlossen sich Vertreter der IHK, des Kreisjugendrings sowie von der SPD oder dem ADAC an. Wobei auch der eine oder andere kritische Einwand zu hören war. So wurde unter anderem vor einer erhöhten Staugefahr auf den Straßen gewarnt durch den Bahnschrankenbetrieb. Außerdem wurde angeregt, die Busanbindung der nicht direkt an der Strecke gelegenen Ortschaften zu optimieren.

Wie Landrat Ludwig abschließend feststellte, könne die Reaktivierung zügig kommen, wenn jetzt „so schnell und gut wie möglich zusammengearbeitet wird“.