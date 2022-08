Notstromaggregate kommen: Gemeinde Wört bereitet sich aktiv auf Herbst und Winter vor

In der jüngsten Sitzung des Wörter Gemeinderats war die sich zuspitzende Energieversorgung in Folge des Ukraine-Krieges ein zentrales Thema. Der Gemeinderat war sich darüber im Klaren, dass schon heute vorbeugend gehandelt werden müsse und nicht erst, wenn nichts mehr geht. Ein Notfallenergieversorgungsplan wurde auf den Weg gebracht sowie zwei Notstromaggregate bestellt, die im „Ernstfall“ Strom liefern könnten, zum Beispiel für Feuerwehr und Bauhof.

Angst davor, dass das Stromnetz in die Knie gezwungen wird

Hintergrund dieses düsteren Szenarios ist, dass man Angst davor hat, dass im Winter wegen der Preisexplosion bei Gas und Heizöl vermehrt auf Elektroheizungen zurückgegriffen wird. Werden diese dann bei kaltem Wetter alle auf einmal eingeschaltet, würde das Stromnetz vermutlich in die Knie gezwungen, so die Sorge. „Dann geht gar nichts mehr“, malte Bürgermeister Thomas Saur diesen absoluten Ernstfall aus. „Wenn die Leute nicht mehr heizen können, muss sich die Gemeinde Wört nach einer schnellen und unproblematischen Lösung umschauen“, sagte Saur und nannte in diesem Zusammenhang die Unterbringung der betroffenen Menschen zum Beispiel in der Gemeindehalle, in der alle sanitären Anlagen zur Verfügung stehen würden.

Gedanken um die Versorgung der Halle

Aber man müsse sich auch dort Gedanken über die Versorgung der Halle machen, um diese Unterbringung überhaupt zu ermöglichen, beziehungsweise, um warmes Essen bereitstellen zu können. Das geht im Extremfall nur mit Notstromaggregaten. In dieser Hinsicht war sich der Gemeinderat einig, dieses baldmöglichst anzuschaffen, denn jetzt seien sie auf dem Markt noch zu bekommen. Die Verwaltung wurde deshalb beauftragt, zwei Notstromaggregate, die flexibel einsetzbar sind, zum Preis von 30 000 Euro zu bestellen.

Stromsparen rückt schon jetzt in den Fokus

Schon jetzt aber soll die Stromeinsparung in den Fokus gerückt werden. So gibt es in Wört noch 160 alte Straßenbeleuchtungslampen, die auf LED umgerüstet werden können. Allein diese Umstellung würde im Jahr über 30000 Kilowattstunden einsparen. Das gilt im gleichen Sinne für die Flutlichtanlage auf dem Sportgelände. (Der Sportverein hat bereits einen Zuschussantrag gestellt). Und der Gemeinde Wört ist noch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger für ihren Stromverbrauch sensibilisiert werden und stellt aus diesem Grund Energiekosten-Messgeräte zur Verfügung. Damit kann jeder seinen eigenen Energieverbrauch messen, seinen eigenen Stromverbrauchsplan für sein Haus oder seine Wohnung erstellen.