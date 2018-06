Neues Auto für Konrad-Biesalski-Schule

Die Schülerinnen und Schüler der Konrad-Biesalski-Schule in Wört freuen sich über einen neuen VW-Caddy. Er ist für das Integrationsunternehmen KBS AI. Dessen Geschäftsführerin, Nadja Veit, ist glücklich über den Kleintransporter, der künftig Arbeitsort für zwei Mitarbeiter mit Behinderung sein wird. An der Anschaffung hat sich die VR-Bank Dinkelsbühl mit 13500 Euro beteiligt. Die Firma Sikla aus Villingen-Schwenningen steuerte 3000 Euro bei. Den Rest des Preises von insgesamt knapp 27000 Euro übernahm der Förderverein der Schule. Mit dem neuen Auto, das speziell auf Menschen mit Behinderung zugeschnitten ist, liefert KBS AI täglich mehr als 200 Portionen Essen von der Schulkantine in Wört in die Region Ellwangen, Dinkelsbühl, Crailsheim. Die Schlüssel für den fahrenden Arbeitsplatz übergaben Dr. Christoph Glenk, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Dinkelsbühl, Simone Huth, Vorsitzende des Fördervereins, und Andreas Geiß, Kassierer des Fördervereins, an Geschäftsführerin Nadja Veit und Ron Geyer von der KBS.