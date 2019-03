Neuer Hotelkomplex entsteht vor den Toren Dinkelsbühls

Zehn Monate nach der Grundsteinlegung ist am neuen „Meiser Design Hotel“ vor den Toren der Dinkelsbühler Altstadt Richtfest gefeiert worden. Nicht minder ambitioniert ist der weitere Zeitplan für das Vier-Sterne-Hotelprojekt auf dem Areal „Visiopark“ an der Ellwanger Straße. Laut den Bauherrn Armin und Thomas Meiser sollen die ersten Gäste bereits im Juli die Zimmer in der Hoteladresse „Neue Allee 4“ beziehen können. Es werden dann 150 Zimmer und Suiten und elf Veranstaltungs- und Tagungsräume zur Verfügung stehen.

Zum Richtfest fanden sich viele Gäste aus Politik, Fachbüros, außerdem Architekten, die beteiligten Handwerker, Nachbarn, Freunde und Bekannte der Familie Meiser ein. Die Familie ist seit fast 140 Jahren bereits in der sechsten Generation in der Hotellerie tätig. Ein „Leuchtturm der Gastlichkeit“ mit Strahlkraft in die gesamte bayerisch-baden-württembergische Region werde geschaffen, hieß es. Die Nähe zur Autobahn und gleichzeitig zur „schönsten Altstadt Deutschlands“ habe den Ausschlag für diesen Standort und die Investition von rund 19 Millionen Euro gegeben, so Armin Meiser.

„Es geht nicht ohne Menschen“ stellte Architekt Matthias Weinrich (Crailsheim) fest. Über 100 Handwerker haben ein 20 Meter hohes, 80 Meter langes und etwa 40 Meter breites Hotelgebäude geschaffen. Polier Alois Fuchs zerschmetterte das Glas auf dem Betonboden – ein leichtes Unterfangen, denn 6000 Kubikmeter Beton und 900 Tonnen Stahl wurden bisher verarbeitet.