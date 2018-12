Neuer Defibrillator für Wört

Der Defibrillator in der Filiale der Kreissparkasse in Wört ist durch einen neuen ersetzt wroden. Der alte war in die Jahre gekommen, der Akku leer und der Einbau von Ersatzteilen nicht mehr sinnvoll.

DRK-Bereitschaftsleiter Alexander Köder und der DRK-Vorsitzender Martin Süpple dankten den acht Spendern, den Firmen FH Pflasterbau, STW, Launer Bau, Stolz, Ziegelbauer Krantechnik, Nah und Gut sowie der Kreissparkasse und Gemeinde für ihre Unterstützung. Der neue Defibrillator wird wieder im Vorraum der Kreissparkassenfiliale im Einkaufszentrum angebracht. Er ist per Überwachungskamera gegen Missbrauch und Vandalismus geschützt.

Mit den drei weiteren Defis auf dem Werksgelände der Firma TE Connectivity sind vier Defis in Wört einsatzbereit.