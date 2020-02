Neue Uniformen als Geburtstagsgeschenk

Um Investitionen in die Zukunft und die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins ist es in der Hauptversammlung der Wörter Musikanten gegangen. Unter anderem ist der Wunsch der Musiker nach einer verbesserten technischen Ausstattung und neuen Uniformen zur Sprache gekommen.

Das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Wörter Musikanten soll am Samstag, 24. Oktober, mit einem kleinen Festakt im Rahmen des Bayerischen Abends begangen werden, teilte der Vorsitzende Jürgen Laengrich den Anwesenden mit. Viel wichtiger als groß zu feiern sei es, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. So stünden 2020 große Investitionen an, bei denen man auch auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde hoffe, so Laengrich weiter. Neben der Optimierung der technischen Ausstattung wünschen sich die Musiker nach über 30 Jahren neue Uniformen, da die alten im Laufe der Zeit gelitten haben.

In seinem Jahresrückblick ließ der stellvertretende Vorsitzende Stefan Humpf die Höhepunkte des zurückliegenden Jahres Revue passieren. Das Maibaumfest mit Hocketse und der Bayerische Abend seien große Erfolge gewesen. Als Glücksgriff hob er die Verpflichtung von Dirigentin Katharina Sörgel hervor. Durch ihre offene und positive Einstellung habe sie den Spaß in die Proben zurückgebracht.

Bei allen Veranstaltungen habe man feststellen können, dass innerhalb der Kapelle ein neues Wir-Gefühl entstanden sei. Aktuell zähle der Verein 18 aktive Musiker und 178 fördernde Mitglieder. Nachdem 2019 sechs Jungmusiker zum Verein gestoßen seien, befinden sich aktuell 15 Nachwuchsmusiker in der gemeinsam mit dem Musikverein Ellenberg organisierten Ausbildung.

Angesichts der Anschaffung eines neuen Schlagzeugs seien die Rücklagen minimal geschrumpft, so Kassierer Christian Wiedemann. Dirigentin Katharina Sörgel bedankte sich bei den Musikern für ihr großes Engagement. Bei allen Auftritten habe man deutlich den Spaß der Musiker gespürt. Daher habe sie Lust auf die neue Saison und daran, die Kapelle musikalisch weiterzuentwickeln.

Bürgermeister Thomas Saur lobte die Musiker und ihr Miteinander. Nicht zuletzt dank der Wörter Musikanten habe sich das Maibaumfest zu einem schönen gemeinschaftsbildenden Abend der Gemeinde entwickelt. Blickte man vor ein paar Jahren in eine ungewisse Zukunft, habe man nun die richtigen Schlüsse gezogen. Mit „feinem weiblichem Gespür“ habe Dirigentin Sörgel „die harten Wörter Männer“ im Griff. Die neue Aufbruchstimmung sei bis in die Schule spürbar, wie die positive Entwicklung der Jungmusiker belege. Bei den Uniformen werde man prüfen, inwieweit die Gemeinde hier helfen könne.