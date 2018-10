Neue Technik für das Bewegungsbad der KBS

Seit mehr als zwanzig Jahren hat die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört ein eigenes Bewegungsbad. Das Bad, das als Warmbad mit einer Wassertemperatur von konstant über 30 Grad gefahren wird, wurde in den vergangenen Jahren bereits hinsichtlich der Lüftungstechnischen Anlagen sowie im Bereich der Umkleiden und Sanitäreinrichtungen umfassend saniert. Anfang des Jahres 2018 startete die komplexe Modernisierung der Badewassertechnik. Diese war technisch überholt und konnte die strengen Auflagen des zuständigen Gesundheitsamtes an Wasserreinigung und Wasserdesinfektion nur durch aufwendige manuelle Zusteuerung erfüllen.

Mit der Generalsanierung beauftragte der Träger der KBS, die Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH, die Wassertechnik Wertheim GmbH. Der Spezialist in Sachen Badewassertechnik setzte Fachplanung, Anlagebau- und Montage sowie die komplexe Elektrosteuerung aus einer Hand um. Konkret beinhalteten die Baumaßnahmen den Neuaufbau der Wasseraufbereitungsanlage samt Pumpentechnik, Wärmetaucher und Rohrleitungsnetze sowie die Einbindung und Einbau einer Schaltschrank- und Steueranlage. „Die Anlage schafft eine komplette Umwälzung des Badewassers von 60 Kubikmeter in etwas mehr als 60 Minuten“, erklärt Daniel Nagy von der Wassertechnik Wertheim. „Das ist vermutlich eine der modernsten Anlagen im gesamten Ostalbkreis." Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf knapp 450 000 Euro.

Der Aufwand lohnt sich, denn das Bewegungsbad ist immer voll ausgelastet und wird von den Schülerinnen und Schülern oft und gerne benutzt.

„Für uns als sonderpädagogisches Bildungszentrum für körperliche und motorische Entwicklung ist das Warmwasserbad zudem ein unersetzlicher Bestandteil der Bewegungstherapie und -förderung", erläutert Ron Geyer, Geschäftsführer der Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe. „Wir freuen uns aber auch, der Gemeinde Wört und externen Gästen unser Bad zur Verfügung stellen zu können."

So nutzen beispielsweise die Rheumaliga und der Sportverein Wört das Bad für ihre Angebote. Das angebotene Babyschwimmen nehmen überdies auch Mütter und Väter aus den umliegenden Gemeinden wahr.