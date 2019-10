Musikverein lädt zum bayerischen Abend

Der Musikverein Wört veranstaltet am Samstag, 26. Oktober, seinen zweiten bayerischen Abend in der Gemeindehalle Wört. Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sind die Wörter Musikanten mit ihrer Dirigentin Katharina Sörgel hochmotiviert, ihren Gästen dieses Jahr einen noch besseren Abend zu bescheren. Auf die Besucher warten neu einstudierte Polkas, Stimmungskracher, die zum Mitsingen animieren, drei Blöcke mit Showeinlagen und natürlich eine Auswahl an Speisen und Getränken. Bei Musik, Bewirtung und anschließender Party in der Bar hoffen die Gastgeber auf beste Stimmung. „Wer hat, kommt mit Tracht.“ Der Eintritt ist frei.