Motorrad- und Tuningkontrollen: Polizei meldet zahlreiche Verstöße

Am Sonntag sind bei einer mehrstündigen Polizeikontrolle im Bereich Dinkelsbühl eine große Anzahl von Beanstandungen an Fahrzeugen festgestellt worden.

Bei den Überprüfungen registrierten die Beamten 57 Verstöße an den Fahrzeugen. Überwiegend wurden Motorräder, in Einzelfällen auch getunte Autos, kontrolliert. In den meisten Fällen wurden bei den Krafträdern illegale beziehungsweise zu laute Auspuffanlagen festgestellt und zur Anzeige gebracht. Ferner wurde abgefahrene Bereifung, zu kleine Spiegel und nicht zulässig angebrachte Kennzeichen festgestellt.

Ein Triumph-Motorrad wurde von den Beamten noch vor Ort sichergestellt. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen, da an seinem Bike zu viele unzulässige technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Ebenso erging es einem Auto-Fahrer, dessen Fahrzeug am Fahrwerk auf unzulässige Weise getunt war. In dem Audi war ein Luftfahrwerk verbaut, das zwar im Fahrzeugschein eingetragen war, aber nach der Eintragung technisch und elektronisch auf verbotener Weise manipuliert worden war. Für dem Mann war die Fahrt vor Ort ebenfalls beendet.

Außer den Bußgeldanzeigen die auf die Fahrer zukommen, müssen alle beanstandeten Fahrzeuge zu einer technischen Prüfstelle und den Rückbau der technischen unzulässigen Veränderungen an ihren Fahrzeugen bescheinigen lassen.

Ein Schelm der Böses dabei denkt: Erst vor drei Wochen hatte die Stadt Dinkelsbühl unter der Überschrift „Motorradfahrer willkommen“ noch um den Besuch von Motorradfahrern gebuhlt und in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt sogar extra Parkplätze für Biker auf Besuch einrichten möchte.