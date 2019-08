Egal ob tanzend im Moshpit, mit erhobenen Händen gen Sonnenschein oder mit wackelnden Köpfen unter Regencapes – tausende Metal-Fans sind beim Dinkelsbühler Summer Breeze, dem zweitgrößten Metal-Festival Deutschlands, am Wochenende auf ihre Kosten gekommen.

Headliner wie Avantasia und Bullet For My Valentine versetzten die Musikbegeisterten regelrecht in Ekstase. Von Dienstagnachmittag bis zum frühen Sonntagmorgen hämmerten laute Klänge über das Festivalgelände in Sinbronn. Über 40 000 Zuschauer sahen insgesamt 100 Bands.

Traditionell geht’s schon am Dienstag los

Traditionell gab’s am Dienstag die ersten Konzerte auf der Party Stage. Das eigentliche Konzertgelände wurde aber erst am Mittwoch geöffnet – natürlich pünktlich zum traditionellen Auftritt der Blasmusik Illenschwang.

Von da an ging es auf und vor der T-Stage und der Rebel Stage ordentlich ab. Mit In Flames und Avantasia gab es am Donnerstagabend dann die ersten großen Headliner auf der Main Stage. Und die heizten dem feiernden Publikum ordentlich ein. Aber auch Bands wie Kvelertak bewiesen am Nachmittag, dass sie der Main Stage gewachsen sind.

Mit einem musikalischen Feuerwerk der Extraklasse legte Parkway Drive dann am Freitagabend nach. Die australische Metalcore-Band zog bei ihrer gigantischen Bühnenshow alle Register – vom Fackelzug über Streicherinnen auf Hebebühnen gab es eigentlich kaum etwas, das es bei diesem Auftritt nicht gab. Auf einer Hebebühne spielte zum Beispiel auch Bassist Jia O’Connor, der in einem Rollstuhl auf die Bühne geschoben wurde.

Die Heavy Metal-Band Lordi mit ihren außergewöhnlichen Bühnenkostümen, die englische Metalcore-Band Bury Tomorrow oder Subway To Sally gaben sich am letzten Konzerttag, dem Samstag, auf der Main Stage das Mikrofon in die Hand und zeigten die musikalische Vielfalt, mit der das größte Metal-Festival Süddeutschlands für jeden Geschmack den passenden Metal liefert.

Viel geboten auch auf für den Metal-Nachwuchs

Und auch für den harten Nachwuchs war viel los: Auf der Party Stage begeisterte die deutsche Version der ursprünglich finnischen Band Heavysaurus am Freitagnachmittag zahlreiche Metal-Kinder. Auf den Schultern ihrer Eltern ließen sie sich in Windeseile von den Musikern im Dino-Kostüm begeistern. Doch die Hits wie „Kaugummi ist mega!“ feierten nicht nur die Jüngsten, sondern auch jede Menge Erwachsene – und weil die ihren Kaugummi am liebsten mit Bier mögen, änderten einige von ihnen sogleich den Text in „Biergummi ist mega“.

Überhaupt bot das diesjährige Summer Breeze, organisiert vom Abtsgmünder Achim Ostertag, Metalmusik der unterschiedlichsten Genres. Die 100 Bands boten auf dem Open-Air-Gelände in Sinbronn die ganze Bandbreite der Musik der etwas lauteren Gangart – friedlich, wie immer.