Mitarbeiterehrungen und Verabschiedungen an der KBS in Wört

An der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört sind langjährige Mitarbeiter geehrt und einige Kollegen in den Ruhestand verabschiedet worden.

Schulleiter Thomas Buchholz bedankte sich im Rahmen eines Mitarbeiterfest bei allen Mitarbeitern für den engagierten Einsatz. Anschließend konnten mehrere Mitarbeiter für langjährige Dienstzeit geehrt werden. Für ihre langjährigen Einsatz wurden Beate Hopfensitz (35 Jahre), Waltraud Ahmon (35 Jahre) und Gerlinde Rettenmeier (40 Jahre) ausgezeichnet. Ursula Braunbeck, Mechthild Mildenberger, Marliese Humpf sowie Eva-Maria Kluß wurden in den Ruhestand verabschiedet. Foto: KBS