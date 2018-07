Mitarbeiterehrungen und Verabschiedungen an der KBS in Wört

Traditionell begeht die Konrad-Biesalski-Schule in Wört den Schuljahresabschluss mit einem großen Mitarbeiterfest. Direktor Thomas Buchholz ließ in seiner Ansprache das Schuljahr Revue passieren, das eine große Herausforderung dargestellt habe. Es musste die Rekordzahl von 350 Schülern unterrichtet und betreut werden. „Eine Mammutaufgabe, der wir uns gemeinsam gestellt haben und die wir durch den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen gewuppt haben.“ Anschließend wurden mehrere Mitarbeiter für langjährige Dienstzeit gewürdigt. Direktor Thomas Buchholz (links im Bild)zeichnete die folgenden Dienstjubilare aus. Mechthilde Mildenberger (40 Jahre), Eleonore Lechler (35 Jahre), Ursula Stengel-Wünsch (25 Jahre), Petra Munzinger (30 Jahre), Gabriele Uhl-Gmeiner (35 Jahre), Ursula Braunbeck (40 Jahre) sowie Sibylle Merz (30 Jahre), Susanne Böhringer-Labus (25 Jahre), Helmut Moser (Ruhestand) und Werner Nagengast (25 Jahre). Harald Aasman (rechts oben), stellvertretender Schulleiter der KBS, geht nach 34 Jahren Schuldienst in den Ruhestand. Buchholz nutzte die Gelegenheit, um im Namen aller Mitarbeiter seinen Dank auszusprechen. Er schilderte den scheidenden Konrektor als eine zuverlässige, kontaktfreudige und engagierte Persönlichkeit, die immer ein offenes Ohr für die Belange des Lehrerkollegiums hatte. Ebenso in den Ruhestand verabschiedet wurden Sieglinde Ott, Leiterin der Hauptstufe, sowie Angelika Huber, Lehrerin in der Grundstufe. Foto: KBS Wört