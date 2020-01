Mitarbeiterehrungen bei der Firma Stolz

Wört (ij) - Bei der Weihnachtsfeier der Wörter Firma Wilhelm Stolz GmbH & Co. KG Präzisionsdrehteile sind langjährige Mitarbeiter geehrt worden. Ausgezeichnet wurden Alexander König (zehn Jahre), Richard Rill (20 Jahre), Maria Stib, Nikolas Kohnle und Robert Reck (25 Jahre). Viele der Dienstjubilare hatten bereits ihre Ausbildung in dem Wörter Unternehmen absolviert. So auch Rainer Stolz, der in dem Rahmen sein 50. Dienstjubiläum feiern konnte. Das Bild zeigt von links: Klaus Stolz, Maria Stib, Rainer Stolz, Nikolas Kohnle, Alexander König, Richard Rill und Helen Stolz-Lingel. Es fehlt: Robert Reck. Foto: Stolz