Mit Edith Piaf in die Winterspielzeit

Edith Piaf, der „Spatz von Paris“, die wohl berühmteste Chanson-Sängerin Frankreichs, beschäftigt seit jeher die Theater der Welt. Nun eröffnet das Landestheater Dinkelsbühl mit einem besonderen Abend über „die Piaf“ seine Winterspielzeit 2019/2020.

„Piaf –Süchtig nach Liebe“ von Sebastiano Meli und Wolfgang Wittig ist ein Musical für eine Schauspielerin und einen Schauspieler und erzählt wie mit einem Blick durch ein Brennglas Stationen aus dem Leben der Edith Piaf – ein spannendes Musiktheaterstück mit den bekanntesten Chansons der Piaf. Unter ihnen natürlich auch „Non, je ne regrette rien“ – Ich bereue nichts.

Als Edith Piaf 1963 mit 47 Jahren starb, hatte sie drei Viertel ihres Lebens auf der Bühne verbracht. Morphium, Singen, die Bühnen der Welt – und die Liebe: Das bleibt am Ende ihres Lebens.

In der Hauptrolle debütiert Katharina Ost am Landestheater Dinkelsbühl. Die junge Schauspielerin aus Hamburg spielt dabei die ganze Lebensbandbreite der Piaf aus. Von der vom Leben gezeichneten und von Tabletten abhängigen späten Piaf zurück zur jungen und aufstrebenden Pariser Göre. Ein ganzes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen kommt da auf die junge Schauspielerin zu.

Bühnenerfahrung bringt Ost reichlich mit. Sie steht regelmäßig auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters Hamburg und spielt an den Hamburger Kammerspielen, dem Theater Dortmund und anderen großen Häusern. Eine große Rolle in Piafs gerade mal 47 Jahre währenden Leben spielten stets die Männer: der Entdecker, die Geliebten, die Ehemänner. Ganze sechs Männerrollen spielt Maik Eckhardt in „Piaf – Süchtig nach Liebe“. Das Publikum kennt ihn bereits aus den Schlagerrevuen auf der Freilichtbühne „Und es war Sommer“ und „Sommer, Sonne, 79“.

Regie führt ebenfalls ein Dinkelsbühl-Debütant: Vincent Kraupner aus München. Kraupner hat sich auf Inszenierungen französischer Dramatiker spezialisiert. Das Französische ist ihm nicht fremd, und so verspricht das Ganze laut Intendant Peter Cahn eine tolle Arbeit zu werden. Musikalisch begleitet Konstantinos Kalogeropoulos den Abend am Piano. Der Dauergast am Landestheater Dinkelsbühl ist dem Publikum bereits aus den Musiktheaterproduktionen der vergangenen Sommerfestspiele, aber auch als Pianist in „Marilyn Monroes letztes Band“ bekannt. Kalogeropoulos ist zudem der musikalische Leiter am Festspielhaus Füssen.